Подпольные ковид-бары поставили под удар рестораны Москвы

В Москве начались проверки баров: все они, как предписывают указы мэра, должны прекращать работу в 23.00. Большинство из них это требование выполняют, однако находятся и заведения, которые своими "антиковидными" вечеринками ставят под удар репутацию общепита. Ведь чем больше нарушений, тем более строгие меры вынуждены принимать власти.

Самое строгое наказание, скорее всего, понесут владельцы бара "Квартира" в Пресненском районе. После 23.00 они ушли в подполье: для виду закрыли двери, а сами "продолжали банкет". Бар находится на Рочдельской улице недалеко от Белого дома. Рейд полиции и вообще все происходящее там напомнило времена "сухого закона" в США. Проверяющие приехали в "Квартиру" около 0.20 в сопровождении полиции и ОМОНа. На дверях бара висело объявление - мол, заведение не работает. Когда бойцы вскрыли вход, то внутри увидели вечеринку в самом разгаре. "Полный зал гостей, всех обслуживали, о дистанции речи не шло", - рассказал старший инспектор ОАТИ Сергей Козлов.

Такие же нарушения были выявлены в соседнем баре "Никуда не едем". А около 2.00 полиция и ОАТИ обратили внимание на бар "Культура" на Маросейке. В поздний час там отдыхали около 30 человек. Увидев полицию, официанты поспешили рассчитать гостей и закрыться. Проверили и ГлавClub, где выступала группа "Кровосток". Каждый второй зритель был без маски и перчаток. По этим фактам составили административные протоколы. Заведениям грозит штраф до 300 тысяч рублей. А если выяснится, что кто-то из гостей заразился коронавирусом, штраф может быть увеличен до миллиона. Кроме того суд вправе приостановить работу площадок на срок до 90 суток.