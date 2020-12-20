Приставы начали взыскивать штрафы с нарушителей режима самоизоляции

По данным столичного главка ФССП, по состоянию на 1 декабря текущего года на принудительное исполнение в подразделения судебных приставов поступило 247 постановлений о взыскании административных штрафов, предусмотренных статьями 6.3 КоАП РФ "нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" и 20.6.1 КоАП "невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

Штрафы в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей по статье 6.3 назначаются в основном тем, кто нарушил режим обязательной самоизоляции после возвращения из-за рубежа или контактов с заболевшими коронавирусной инфекцией. И если было подозрение на наличие у самих граждан заболевания. По 20.6.1 КоАП наказывают за нарушения введенных мэрией запретов, например, за посещение парков или других закрытых из-за пандемии мест. По этому административному составу также заводят дела за нарушение социальной дистанции в общественных местах и за нарушение предписания о самоизоляции. За перечисленные нарушения предусмотрен штраф в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.

В столичном УФССП рассказали, что 100 исполнительных производств по таким штрафам были завершены: с нарушителей взыскано в общей сложности около 330 тысяч рублей. В отношении остальных приставы в настоящее время принимают меры принудительного исполнения - такие, как арест средств на банковских счетах, взыскание суммы штрафа из зарплаты или иных доходов, запрет на продажу автомобиля и другие.

Отмечается, что минимальную долю среди переданных на взыскание приставам составили штрафы за нарушение перчаточно-масочного режима, социальной дистанции и других требований при действии режима повышенной готовности на территории столицы.

В ГУ ФССП по Москве добавили, что по состоянию на 1 декабря на принудительное исполнение к судебным приставам поступило восемь документов о взыскании административных штрафов по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы "нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы" (штраф в 4 тыс. рублей для граждан). Из них три исполнительных производства уже закончены взысканием 12 тысяч рублей с нарушителей. По остальным пяти принимаются меры принудительного исполнения.

Наказания несут не только москвичи, но и столичные юридические лица. Так, почти 60 компаний в Москве подверглись наказанию в виде приостановления деятельности. "На принудительное исполнение в подразделения судебных приставов ГУ ФССП России по Москве (по состоянию на 1 декабря) поступило 58 исполнительных документов об административном приостановлении деятельности за нарушения режима санитарных мер в период пандемии", - сообщили в пресс-службе.

43 таких исполнительных производства уже окончены. По 15 на начало декабря приставы осуществляли контроль за исполнением решений суда. Кроме того, столичным приставам поступило на принудительное исполнение 170 постановлений о взыскании с юридических лиц административных штрафов, предусмотренных этими статьями КоАП. 84 исполнительных производства на общую сумму 2,9 млн рублей, как сообщили в столичном главке ФССП, были окончены фактическим исполнением.