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20.12.2020 22:37
Рубрика: Экономика

Опустел банкетный зал

Рестораны, бары и кафе освобождают помещения
Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Столичный выпуск № 287(8341)
В центре Москвы массово закрываются рестораны. Доля пустых помещений на главных "ресторанных" улицах столицы увеличилась с 7,3% в конце 2019 года до 13,6%. Это самый высокий уровень за последние четыре года, сообщает JLL.
По прогнозам аналитиков, доля свободных помещений к середине 2021 года увеличится до 16 процентов. Фото: Photoxpress По прогнозам аналитиков, доля свободных помещений к середине 2021 года увеличится до 16 процентов. Фото: Photoxpress
По прогнозам аналитиков, доля свободных помещений к середине 2021 года увеличится до 16 процентов. Фото: Photoxpress

Сильнее всего опустели Большая Дмитровка (если в конце 2019 года там не было свободных помещений, то сейчас их 12,5%), Покровка и Мясницкая улица.

Фото: Пресс-служба департамента строительстваа города Москвы
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Все сетевые операторы оптимизируют свои портфели, закрываются чаще всего неудачно расположенные кафе и рестораны, концепция которых не соответствовала локации, отмечает руководитель отдела стрит-ритейла компании Екатерина Подлесных. В то же время крупные ресторанные сети - такие как Novikov Group, Пински Групп, сеть Андрея Делосса, KFC, "Макдоналдс" и "Теремок" присматриваются к новым площадкам, но предпочитают те, где арендные ставки снижены. За последний год средние ставки аренды в некоторых локациях упали на 5-15%, и это не предел. Собственники готовы к дополнительным скидкам.

Тем не менее в ближайшем полугодии доля свободных помещений будет расти, считают в JLL. По прогнозам, к середине 2021 года она увеличится до 16%, после чего при относительно благоприятной ситуации начнется постепенное снижение. При этом свободные помещения спешат занять продуктовые магазины - открываются новые "Пятерочки", "ВкусВилл", "Мираторг", "Аленка", "Пират-Мармелад" и др. Их доля на пешеходных улицах в центре Москвы, по данным Knight Frank, подросла на 2 п.п.

Ресторанный бизнес, практически парализованный весной, восстанавливается гораздо медленнее, чем, к примеру, розничная торговля. Это связано с тем, что в некоторых регионах кафе и рестораны были закрыты до конца лета, отмечают в Cushman & Wakefield. А сейчас введены новые ограничения, особенно "ударит" по общепиту запрет на банкеты в новогоднюю ночь, которые традиционно приносили львиную долю прибыли. Кроме того, при падении доходов населения обеды и ужины в ресторане - одна из первых статей, на которых россияне готовы экономить.

Рестораны будут смещаться на окраины из-за перехода на удаленную работу и интереса к районам проживания 

По итогам года ожидается обвал оборотов ресторанной отрасли на 21,3%. Сдержать падение рынка может усталость от коронавируса - людям надоело сидеть по домам и хочется развлечься. При этом в будущем, считают эксперты, рестораны будут смещаться на окраины из-за перехода на удаленную работу и возрастающего интереса к районам проживания.

Рестораны вслед за другими отраслями включились в онлайн-торговлю и доставку еды. Однако, по мнению президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, это тупиковый путь. Во-первых, сервисы по доставке еды могут в будущем, изучив предпочтения покупателей, открыть собственные производства и разорить несетевые рестораны. Во-вторых, клиенты привыкают, что идти в ресторан не нужно - все привезут на дом. Перспективнее для ресторанов, по мнению Бухарова, открывать при своем заведении магазины по продаже кулинарии и готовых блюд.

13,6 процента составляет доля пустых ресторанных помещений в центре столицы

Рестораны испытывают сложности из-за пандемии не только в России. Так, по данным сайта eater.com, в Нью-Йорке с марта к середине декабря из-за финансовых проблем закрылось около тысячи заведений. А к концу года могут прекратить существование как минимум две трети заведений, если им не будет оказана господдержка.

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