Сергунина: Москву отметили за мероприятия в честь 75-летия Победы

Оргкомитет национальной премии "Победа" отметил праздничные мероприятия, которые прошли в Москве в условиях пандемии.

"Программу к Году памяти и славы Москва готовила с всероссийскими организациями, волонтерами, жителями города. Вместе мы провели такие памятные акции, как "Линия памяти", "Лица Победы", "Народная летопись народного ополчения", "Благодарим Вас за Победу"", - цитирует портал mos.ru заммэра Наталью Сергунину.

Напомним, что многие акции, посвященные юбилею Победы, прошли в онлайн-формате. В то же время Памятный марш в честь парада 1941 года на Красной площади отменили из-за сложной эпидситуации.