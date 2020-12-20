Собянин призвал пожилых москвичей воздержаться от новогодних хлопот

Москвичам старшего поколения следует воздержаться от новогодних хлопот. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

По его словам, всем следует с осторожностью ходить в торговые центры и по магазинам в период подготовки к праздникам. "Попросите своих друзей, близких, знакомых, которые не находятся в группе риска, чтобы вам помогли подготовиться к Новому году", - цитирует РИА Новости обращение Собянина к москвичам старшего возраста.

Важно понимать, что большое застолье - это также большой риск не только для здоровья, но и для жизни, подчеркнул мэр Москвы.