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20.12.2020 08:46
Рубрика: Власть

Собянин призвал пожилых москвичей воздержаться от новогодних хлопот

Москвичам старшего поколения следует воздержаться от новогодних хлопот. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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По его словам, всем следует с осторожностью ходить в торговые центры и по магазинам в период подготовки к праздникам. "Попросите своих друзей, близких, знакомых, которые не находятся в группе риска, чтобы вам помогли подготовиться к Новому году", - цитирует РИА Новости обращение Собянина к москвичам старшего возраста.

Важно понимать, что большое застолье - это также большой риск не только для здоровья, но и для жизни, подчеркнул мэр Москвы.

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