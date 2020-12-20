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20.12.2020 22:25
Рубрика: Власть

Пени исчезают в полдень

В Подмосковье открыли "горячую линию" для должников
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 287(8341)
В Подмосковье начала работать группа телефонного обслуживания должников. Это "горячая линия" для граждан, у которых возникли вопросы к службе приставов, сообщили в главном управлении региональной безопасности.

Те, кому приходилось сталкиваться с ФССП, знают, как нелегко порой бывает просто дозвониться. У индивидуального предпринимателя Людмилы Сбитневой из Балашихи где-то между ведомствами потерялся налог за ИП. Вовремя оплаченный. Через какое-то время сумма налога была снова списана с карты Людмилы уже с пеней. Справку из банка о первом платеже, а также из налоговой инспекции о том, что они его видят, удалось взять легко. А вот передать ее в службу судебных приставов оказалось тем еще квестом. Ездила четыре раза, потому что пристава даже в приемное время не было на месте. Ответ был такой: "А что вы хотите, у нас на каждого пристава по 1,5 тысячи дел, они просто не успевают".

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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В пандемию должников стало больше. А вот приставам штаты не увеличили, дозвониться стало еще труднее. Но теперь есть "горячая линия". "Она создана, чтобы граждане могли получить информацию о наличии или отсутствии исполнительных производств, возбужденных в отношении должника, о порядке погашения задолженности. Также к сотрудникам группы телефонного обслуживания можно обратиться по вопросам мер принудительного исполнения, отмечают в пресс-службе управления региональной безопасности области. Телефон "горячей линии": 8 (495) 580-59-31. С понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу "линия" работает с 9.00 до 16.45.

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