Экс-мэра Канска будут судить за гибель людей при пожаре

В Красноярском крае суд принял к рассмотрению дело бывшего мэра Канска. Женщина обвиняется в халатности, вследствие которой при пожарах весной 2017 года погибли два человека.

По информации Канского городского суда, данное дело поступило им 18 декабря. Экс-главе инкриминируется халатность, приведшая к причинению особо крупного ущерба и повлекшая смерть двух или более лиц (части 1.1 и 3 статьи 293 УК РФ). Максимальное наказание, которое грозит по статье, - до семи лет лишения свободы, а также запрет занимать определенные должности еще в течение трех лет.

Следствие в отношении бывшего мэра Канска ведется с лета 2017 года. По версии СК, глава города проявила халатность и не предприняла мер по ликвидации свалок с отходами лесопиления, расположенных рядом с городской чертой. Как считают правоохранители, чиновнице было достоверно известно о несанкционированном хранении опилок и щепы, которые образовались в результате деятельности деревообрабатывающих производств. Более того, женщина многократно игнорировала решения городского суда и предписания надзорных органов, связанные с ликвидацией свалок.

В результате 7 мая 2017 года произошло возгорание отходов лесопиления и в дальнейшем распространение огня на несколько производственных территорий. Пожаром был причинен ущерб на сумму, превышающую 67 миллионов рублей.

Позже, 24 мая этого же года, произошло еще одно возгорание на территории лесопилки. Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на жилые дома улицы Канска. В результате огнем было уничтожено 73 дома, где проживали 237 человек. На месте одного из сгоревших объектов пожарные обнаружили тела двух местных жителей, которые не смогли выбраться из строения и погибли.