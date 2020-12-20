Экс-мэра Канска будут судить за гибель людей при пожаре

Новости

В Англии число бездомных в местах временного проживания побило рекорд 13:51
Московское метро объявило о бесплатном проезде в новогоднюю ночь 13:27
Зятя короля Испании изолировали после контакта с инфицированным COVID-19 13:07
Преподаватели коллежей и вузов смогут бесплатно пройти IT-курсы 12:36
Президент Болгарии обвинил Эрдогана в попытке вмешательства в выборы 12:31
Каждый пятый заключенный в США инфицирован коронавирусом 12:03
В британской армии проведут сокращения персонала 11:02
Сергунина: Москву отметили за мероприятия в честь 75-летия Победы 10:42
В Крыму начал действовать запрет на корпоративы и банкеты 10:32
Оперштаб: Еще 4790 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:21
В Казахстане запретили УДО для осужденных за коррупцию 09:09
Альварес победил Смита, завоевав три чемпионских титула 09:04
Академик назвал условие повторного заражения коронавирусом 09:00
Собянин призвал пожилых москвичей воздержаться от новогодних хлопот 08:46
Пеле поздравил Месси с повторением своего рекорда 08:27
Джонсон заявил о большей заразности выявленного в Британии штамма коронавируса 08:15
Bloomberg: Масштабная кибератака затронула не менее 200 структур в мире 07:42
ВОЗ: Более 700 тысяч случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в мире 07:28
В США изменили систему подсчета числа случаев COVID-19 за сутки 06:45
Нидерланды приостановили авиарейсы из Британии из-за нового штамма коронавируса 06:27
Для больницы в Благовещенске закупили 10 кислородных концентраторов 05:56
ВОЗ прокомментировала информацию о новом штамме коронавируса в Британии 05:37
Запуск нового российского модуля к МКС могут перенести на июль 05:22
У побережья Нигерии пираты захватили судно с украинцами на борту 04:52
В Китае призвали носить маски и после вакцинации от коронавируса 04:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
100-летию СВР посвящается. Семнадцать историй от Николая Долгополова
100-летию СВР посвящается. Семнадцать историй от Николая Долгополова
20.12.2020 14:00
Рубрика: Происшествия

Экс-мэра Канска будут судить за гибель людей при пожаре

Текст: Дмитрий Мальков (Красноярск)

В Красноярском крае суд принял к рассмотрению дело бывшего мэра Канска. Женщина обвиняется в халатности, вследствие которой при пожарах весной 2017 года погибли два человека.

Фото: МЧС России/ТАСС
В Башкирии после пожара в пансионате завели дело о халатности

По информации Канского городского суда, данное дело поступило им 18 декабря. Экс-главе инкриминируется халатность, приведшая к причинению особо крупного ущерба и повлекшая смерть двух или более лиц (части 1.1 и 3 статьи 293 УК РФ). Максимальное наказание, которое грозит по статье, - до семи лет лишения свободы, а также запрет занимать определенные должности еще в течение трех лет.

Следствие в отношении бывшего мэра Канска ведется с лета 2017 года. По версии СК, глава города проявила халатность и не предприняла мер по ликвидации свалок с отходами лесопиления, расположенных рядом с городской чертой. Как считают правоохранители, чиновнице было достоверно известно о несанкционированном хранении опилок и щепы, которые образовались в результате деятельности деревообрабатывающих производств. Более того, женщина многократно игнорировала решения городского суда и предписания надзорных органов, связанные с ликвидацией свалок.

В результате 7 мая 2017 года произошло возгорание отходов лесопиления и в дальнейшем распространение огня на несколько производственных территорий. Пожаром был причинен ущерб на сумму, превышающую 67 миллионов рублей.

Позже, 24 мая этого же года, произошло еще одно возгорание на территории лесопилки. Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на жилые дома улицы Канска. В результате огнем было уничтожено 73 дома, где проживали 237 человек. На месте одного из сгоревших объектов пожарные обнаружили тела двух местных жителей, которые не смогли выбраться из строения и погибли.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

Главное сегодня

Мурашко назвал сроки начала вакцинации от COVID-19 людей старше 60 лет
Патрушев: Каждый успех СВР обеспечивает безопасность миллионов граждан
Как Зеленский попытался объяснить отказ от российской вакцины, но не смог
Джонсон заявил о большей заразности выявленного в Британии штамма коронавируса
Астроном рассказал, где увидеть великое соединение планет
Срок лишения свободы за хулиганство с оружием предложено увеличить до 7 лет
Названы пять признаков мошеннических телефонных звонков