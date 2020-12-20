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20.12.2020 14:41
Рубрика: Культура

Кинофестиваль "Кабардино-Балкария-100" завершил свою работу

Текст: Александр Ярошенко
В Музыкальном театре Нальчика прошел настоящий праздник. Церемония торжественного закрытия всероссийского кинофестиваля "Кабардино-Балкария-100" состоялась - при соблюдении всех требований Роспотребнадзора.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Форум был приурочен к вековому юбилею республики.

Фото: kinopoisk.ru
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Пять фестивальных дней пролетели как один. История этого кинофорума началась много лет назад, раньше здесь проходил фестиваль "Мир Кавказу", затем наступила четырехлетняя пауза, которая показала, что народу отчаянно не хватает премьерного кино, творческих вечеров и встреч с любимыми артистами. Было принято решение: кинофестивалю быть!

Вся программа "Кабардино-Балкарии-100" транслировалась в Youtube-канале республиканского министерства культуры. Свои мастер-классы представили заслуженные артистки России Наталья Бондарчук и Оксана Сташенко. Народный артист России Андрей Соколов порадовал публику ярким концертом. Прошли творческие встречи с Константином Соловьевым, Евгением Бонифатовым, Екатериной Семеновой и Сергеем Варчуком.

Фестиваль "Кабардино-Балкария 100" впервые за все постсоветское время провел круглый стол молодых кинематографистов Северного Кавказа. В Нальчик съехались молодые режиссеры, сценаристы и продюсеры из Чеченской республики, Дагестана, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Ставропольского края.

Фото: kinopoisk.ru
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- Мы собрались здесь для того, чтобы поговорить о важном и наболевшем, - сказал директор фестиваля Сергей Новожилов. Так и получилось. Ведь все важное и наболевшее так или иначе находит свое отражение в искусстве. Разговор получился глубоким и конструктивным.

Продюсер и режиссер из Владикавказа Темина Туаева отметила: "Необходимо было собрать кинематографическую молодежь Кавказа вместе, чтобы начать думать об общем северокавказском кино".

Темина Давидовна пояснила: "В советское время все кавказские регионы делали общее кино, мы снимались в картинах соседей, наполняли и дополняли друг друга. Жизнь показывает, что без помощи друг друга, без обоюдной поддержки мы все можем проиграть".

Ученик Александра Сокурова, режиссер из Нальчика Владимир Битоков рассказал, как он жил после успеха своего первого фильма.

"Поездил по фестивалям, потом устроился работать в службу доставки. Я набирался опыта и впечатлений, знал, что сниму следующий фильм, надо только потерпеть", - честно признался Владимир. Отвечая на вопрос коллеги из Ингушетии, что делать после того, как фильм снят и даже показан зрителям, Владимир Битоков ответил: "Надо не ждать оценок и делать второй фильм!"

Фото: Скриншот с сайта youtube.com
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Московские продюсеры рассказали молодым кинематографистам, как подать заявку и показать свой фильм на фестивалях.

…Заполненный на четверть (таковы сегодня требования Роспотребнадзора) семисотместный зал республиканского музыкального театра аплодировал с мощью и темпераментом переаншлага.

- Нам грустно покидать гостеприимную Кабардино-Балкарию, здесь люди искупали нас в любви своих сердец. Мы своим фестивалем показали главное: что жизнь продолжается несмотря даже на мировую пандемию. Сегодня интернет-технологии позволяют общаться с тысячами людей,- сказал на церемонии закрытия Сергей Новожилов.

Кабардинские, балкарские, московские артисты дарили людям свой талант и душевное тепло. В финале вечера - душевный аккорд. На сцену вышел Народный артист России Александр Михайлов, покоривший зрителей сердечным исполнением песни "Калина красная".

Фестиваль закрыл сводный хор всех участников форума песней, которую в республике знает каждый: "Радость моя Кабардино-Балкария".

Зрители и артисты договорились на следующий год обязательно встретиться в Нальчике на новом фестивале.

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