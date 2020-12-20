В Петербурге убит известный биолог Александр Каганский

В Петербурге найден убитым Александр Каганский - ученый с мировым именем. Биолог изучал воздействие внешних факторов на активность генов, работал над лекарством от онкологических болезней и состоял в исследовательских группах, выясняющих особенности вируса, вызывающего COVID-19.

В Следственном комитете по Санкт-Петербургу сообщили, что тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено во дворе одного из домов. Задержан 45-летний подозреваемый: он является знакомым погибшего. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

"Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что, по предварительным данным, ученый был в гостях, и у него произошел конфликт с хозяином квартиры.

Александр Каганский возглавлял Центр геномной и регенеративной медицины в Дальневосточном федеральном университете. Также ученый являлся сотрудником Института генетики и молекулярной медицины университета в Эдинбурге, имел степень доктор молекулярной биологии в Национальном институте здравоохранения Соединенных Штатов Америки. Специалисты знают Каганского как одного из зачинателей перспективного направления в биотехнологии - синтетической эпигенетики.