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20.12.2020 18:48
Рубрика: Общество

В Петербурге насчитали менее 1% свободных коек для пациентов с COVID-19

Текст: Марина Ледяева

В Санкт-Петербурге остались свободными всего 27 мест для заболевших коронавирусом - это менее одного процента всего коечного фонда.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на городской совет по противодействию коронавирусу, в Северной столице сейчас заняты 10504 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией . При этом число госпитализаций за период с 14 по 20 декабря достигло максимального значения за всю пандемию - 6139 случаев. За неделю оно выросло на 6,6 процента.

По прогнозам городского совета, в последнюю неделю 2020-го эпидситуация в Петербурге может стабилизироваться - при условии строгого соблюдения горожанами санитарных требований.

Всего с начала пандемии в городе выявили более 200 тысяч случаев COVID-19. Свыше 117 тысяч петербуржцев поправились, 6840 скончались.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Пандемия коронавируса COVID-19

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