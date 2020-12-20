В Петербурге насчитали менее 1% свободных коек для пациентов с COVID-19

В Санкт-Петербурге остались свободными всего 27 мест для заболевших коронавирусом - это менее одного процента всего коечного фонда.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на городской совет по противодействию коронавирусу, в Северной столице сейчас заняты 10504 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией . При этом число госпитализаций за период с 14 по 20 декабря достигло максимального значения за всю пандемию - 6139 случаев. За неделю оно выросло на 6,6 процента.

По прогнозам городского совета, в последнюю неделю 2020-го эпидситуация в Петербурге может стабилизироваться - при условии строгого соблюдения горожанами санитарных требований.

Всего с начала пандемии в городе выявили более 200 тысяч случаев COVID-19. Свыше 117 тысяч петербуржцев поправились, 6840 скончались.