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20.12.2020 23:59
Рубрика: Общество

Придет няня, пока мама лечит

Текст: Евгения Цинклер (Вологодская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 286(8340)
Медицинские работники моногоспиталей, больниц и поликлиник Вологодской области теперь могут бесплатно воспользоваться услугами профессиональных нянь. Такое решение было принято властями региона на оперативном штабе по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции и сразу же воплощено в жизнь.

Социальные няни появились уже у восьми детей медиков из Вологды и Череповца. При необходимости к работе подключатся студенты педагогических колледжей.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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- Идея прекрасная, - говорит медсестра Марина. - Все видят, что в этом году мы работаем как никогда много и напряженно. А у меня дочка с особенностями здоровья, в детский сад не ходит. Пока я в больнице, за ней по очереди присматривают бабушки. Но им это сложно. Я тоже собираюсь подать заявку на услуги профессиональной няни. Если можно хотя бы пару дней в неделю оставлять на нее мою крошку, мы будем счастливы.

Новая услуга оказывается в рамках проекта "Профессиональные няни - детям". В прошлом году Вологодская область стала пилотным регионом для его запуска.

- Начинали мы с азов - разработки профессионального стандарта няни, - говорит Сергей Рыбальченко, председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ. - В прошлом году запустили проект сертифицированных нянь, и уже есть результаты этого обучения. Последние связаны с применением социальных нянь для ухода за детьми врачей, медицинских работников, что на сегодняшний день очень востребовано.

Справка "РГ"

С начала 2020 года услугами социальной няни в Вологодской области воспользовались 170 семей, воспитывающих детей, которые нуждаются в постоянном присмотре и уходе.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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