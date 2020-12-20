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20.12.2020 12:37
Рубрика: Происшествия

Житель Петербурга избил и сбросил женщину с пятого этажа

Текст: Марина Ледяева

В Петербурге госпитализирована 27-летняя женщина, которую избили и выбросили с балкона пятого этажа общежития. Она находится в тяжелом состоянии.

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону, сотрудники полиции задержали на месте происшествия 41-летнего петербуржца в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он нигде не работает, ранее был неоднократно судим.

По данным полиции, мужчина распивал спиртное в комнате общежития вместе с пострадавшей, которая пришла в гости. В ходе посиделок между ними внезапно возникла ссора, хозяин комнаты избил женщину и выбросил ее с балкона. Потерпевшая получила многочисленные травмы.

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