Житель Петербурга избил и сбросил женщину с пятого этажа

В Петербурге госпитализирована 27-летняя женщина, которую избили и выбросили с балкона пятого этажа общежития. Она находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону, сотрудники полиции задержали на месте происшествия 41-летнего петербуржца в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он нигде не работает, ранее был неоднократно судим.

По данным полиции, мужчина распивал спиртное в комнате общежития вместе с пострадавшей, которая пришла в гости. В ходе посиделок между ними внезапно возникла ссора, хозяин комнаты избил женщину и выбросил ее с балкона. Потерпевшая получила многочисленные травмы.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Суд решит вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.