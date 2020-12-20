В астраханской больнице произошел пожар в хранилище с кислородом

В Астрахани в инфекционной клинической больнице имени Ничоги произошел пожар в помещении для хранения кислородных баллонов. Причиной возгорания стал хлопок газа.

В результате ЧП технический работник медицинского учреждения получил ожоги рук и левой ноги.

Как сообщает пресс-служба МЧС региона, на место происшествия были направлены 12 единиц техники и 37 пожарных. Пожар потушен. Эвакуация пациентов и персонала из здания больницы не проводилась.

В МЧС подчеркнули, что подача кислорода в ковидное отделение, где находится 150 пациентов, из которых 11 подключены к аппаратам ИВЛ, не прекращалась.

"В резерве находятся 50 концентраторов кислорода для автономной работы в случае установления возможных повреждений основного оборудования", - говорится в сообщении.