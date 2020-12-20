Маленький город Батайск бурлит. После того как вопрос об увольнении главного редактора городской газеты был вынесен на пресс-конференцию главы государства, героиня нашей публикации Елена Пивоварова не успевает отвечать на звонки самых разных изданий и организаций.

"РГ" писала о том, как 12 ноября учредитель без объяснения причин уволил главного редактора городской газеты, профессионала и крепкого журналиста, одного из лучших редакторов России ("Маленькие люди", "РГ" от 20 ноября). Прошел месяц.

Президент Владимир Путин попросил губернатора Ростовской области Василия Голубева разобраться в ситуации, в которой оказалась бывший теперь главный редактор муниципальной газеты "Вперед". "Если у него не получится, я помогу", - сказал глава государства. Ведь увольнение Пивоваровой - не частный случай. Без нормальной работы СМИ нормальное гражданское общество построить нельзя, отмечалось на пресс-конференции. Уже вечером того же дня ростовский губернатор Василий Голубев дал свой комментарий: "В конце ноября после публикации в "Российской газете" об увольнении редактора газеты "Вперед" лично пообщался с Еленой Пивоваровой. Сразу же поручил тщательно разобраться в ситуации. Обсуждал тему с председателем регионального отделения Союза журналистов Верой Южанской. Как мне доложили, на предприятии идут сейчас проверочные мероприятия, по их окончании будут приняты все необходимые решения".

Вот тут-то и возникает главный вопрос: почему сначала уволили, а уже потом, после возмущения общественности, стали искать причины? И почему проверки, назначенные сразу же после увольнения Пивоваровой, проводятся в ее отсутствие? Из-за чего же все-таки уволили главреда: из-за "скрепок" или за "неудобный" характер?

Эти вопросы задают депутаты в городской думе Батайска. Все пересылают друг другу видео с последнего заседания гордумы. Там депутат заксобрания области Борис Вальтер задает простые вопросы юристу администрации города Антону Вишнякову. Собственно, просили депутаты прийти самого Владислава Никульшина, председателя Комитета по управлению имуществом (КУИ) города Батайска, учредившего ООО "БИА Вперед".

Чтобы он сам сказал о причине увольнения главреда. Но вместо него приходит юрист администрации Антон Вишняков. Такая вот очередная подмена.

Борис Вальтер: "Вы ответите на вопрос об обоснованности увольнения Пивоваровой?"

Антон Вишняков: "Принятие решения единственного участника ООО".

Борис Вальтер: "Люди в городе, мягко говоря, в недоумении, что происходит".

Антон Вишняков: "А им какая разница?"

Борис Вальтер: "Не путайте: КУИ - это не какая-то частная лавочка. Единственным собственником имущества является не КУИ, а муниципальное образование города Батайск, а КУИ осуществляет полномочия собственника в управлении этим имуществом".

Но, судя по всему, в головах у чиновниках давно произошло смешение понятий: что "мое", а что - чужое, КУИ, чья обязанность лишь следить, чтобы не растащили "скрепки", очевидно, не очень понимает, кто именно владеет собственностью.

Депутат: Люди в городе, мягко говоря, в недоумении, что происходит. Чиновник: А им какая разница?

"Газета "Вперед" - также не частная лавочка, это СМИ, - продолжал депутат. - Вы говорите, что она не приносит денег, а КУИ хочет, чтобы она приносила денег. За время существования газеты кого-либо волновало, что она не приносит деньги? Я с 2014 года здесь, и каждый год мы выделяли средства на дотацию этого СМИ, и никогда оно не было доходным. И тут вдруг оно должно стать доходным в этих условиях, из-за того, что оно не доходно. И Никульшин принимает решение уволить Пивоварову?"

Любопытно, что на заседание комиссии по бюджету Никульшин явился. Назойливые депутаты опять задают этот вопрос: "В чем главная причина увольнения Пивоваровой?" И вот его дословный ответ:

"Я вопрос понял, уважаемые депутаты. Я сюда приглашен по тематике бюджет, я так понимаю, этот вопрос вразрез данному вопросу - это первое, второе, что я хотел бы сказать, вам достаточно профессионально и четко дал ответ юрист администрации города".

Депутаты двух фракций также провели свое заседание, на которое пригласили городскую администрацию, чтобы она пояснила ситуацию с газетой "Вперед". Судя по официальному посту КПРФ, ничего им никто достаточно вразумительно не пояснил.

Тем временем Елена Пивоварова подала иск в суд на восстановление на работе. Предварительное слушание состоится 24 декабря, суд назначен на 11 января.

Готовясь к рассмотрению, ее адвокаты нашли весьма занимательные документы.

- Как выяснилось, КУИ вообще не имело права увольнять главного редактора газеты "Вперед" и сетевого издания "Батайск-город", поскольку не вступило в права учредителя и уже потеряло это право, - говорит председатель регионального отделения ПП "ЗА ПРАВДУ" Юрий Мезинов. - Дело в том, что единственный участник - Комитет по управлению имуществом Батайска не передал ООО имущество на сумму в 7,7 миллиона рублей - участок земли и здание редакции. Хотя согласно Уставу ООО "БИА "Вперед" обществу передано имущество в размере 100%. Но согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости по состоянию на 29 ноября 2020 года все по-прежнему принадлежит муниципалитету. Существует передаточный акт от 27 декабря 2019 года и расторжение договора на аренду земли от 9 января 2020 года. А само имущество зависло в воздухе. Пивоварова властям говорила о том, что надо все дооформить, предприятию нужно как-то дальше жить, платить налоги, как отрасли, пострадавшей в пандемию, взять кредит, писала об этом главе города, он поручал КУИ, но в ответ была тишина. Согласно закону об ООО, учредитель фактически утрачивает свои полномочия через четыре месяца после организации ООО, если им не исполнены обязательства в отношении ООО.

Однако КУИ при подаче документов на регистрацию ООО "БИА "Вперед" предоставило информацию об исполнении обязательств по внесению вклада учредителя в уставный капитал общества! Уставный капитал до сегодняшнего дня не внесен.

Еще одна деталь. Елену Пивоварову увольняют по статье 278 п. 2 ТК РФ - при этом выплатив компенсацию в размере трехмесячного заработка. Открываем теперь Трудовой кодекс, и там черным по белому: "Компенсация выплачивается, только если отсутствуют виновные действия (бездействие) руководителя". Компенсация выплачена, значит, вины нет, - так что же ищет проверка?

Причем после четверга, 17 декабря, проверяющие в редакции еще более засуетились. Новые сотрудники загадочно улыбаются и обещают, что на следующей неделе все станет ясно! А может быть, ясно было гораздо раньше? Еще 27 ноября проверяющий, не успев даже открыть папки с документами, заявил, что возможно будут возбуждены и уголовные дела.

Все вершится в такой спешке и треволнениях, что даже в официальном ответе нашей редакции главы города Игоря Любченко вкрадывается серьезная ошибка: "Пивоварова E.Л. была уволена по п. 2 ст. 178 ТК РФ". Эта статья говорит о о гарантиях при увольнении в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников. "Опечатка просто по Фрейду"! - заметил адвокат Пивоваровой, вспоминая про зависшее в воздухе имущество предприятия.

Формальную законность увольнения оценит суд. Но, как говорится, на песке замка не построишь. Изначально взятая линия непременно будет рождать новые несоответствия - иначе как выровнять постоянно сваливающуюся набекрень крышу?

Компенсация при увольнении выплачена, значит, вины нет, - так что же ищет проверка?

В своей предыдущей публикации "Проверка для всех" ("РГ" от 30 ноября") мы писали о странностях назначенной проверки Контрольно-счетной палаты, в строго утвержденном плане которой на 2020 год ревизии постоянно проверяемой газеты не стояло; и о сомнительности проверки только что образованного ООО, на которые по закону не должны заходить никакие проверки первые три года, ну а уж до конца отчетного периода - тем более.

Но чем глубже мы скатываемся в пучину разбирательств, тем дальше отходим от главного. Как можно легко и быстро избавиться от неугодного редактора - и от неудобной прессы вообще и как долго и трудно потом установить истину и вернуть справедливость.

И еще

Просто факты

1 Увольнение по статье 178 п. 2 без объяснения причины и передачи дел преемнику.

ТК РФ Статья 178. "Выходные пособия. Выплата среднего месячного заработка за период трудоустройства или единовременной компенсации" не имеет п. 2, на который ссылается глава города, указывая эту статью как основание увольнения Пивоваровой. В статье говорится о выплатах компенсации при увольнении в связи с ликвидацией предприятия либо сокращением штата. ООО "БИА "Вперед" не ликвидировано и штатные сокращения не происходят.

2 Елену Пивоварову увольняют по статье 278 п. 2 ТК РФ, при этом выплатив компенсацию в размере трехмесячного заработка. По закону, "Компенсация выплачивается, только если отсутствуют виновные действия (бездействие) руководителя".

3 Пивоваровой в трудовую книжку внесена запись о увольнении по решению учредителя. Но этого не могло происходить, так как учредитель фактически утратил свои права в отношении общества (см. п. 10).

4 Главному бухгалтеру вручается уведомление от Контрольно-счетной палаты Батайска (КСП) о начале выборочной проверки финансовой деятельности КСП. Главный бухгалтер запросила у КСП основание для проверки. Казалось бы, его удел - проверять муниципальные предприятия. "Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой: в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий города Батайска, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности города Батайска (Решение Батайской городской Думы "О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 30.09.2015 года N 68 "О Контрольно-счетной палате города Батайска".

5 Кроме того, МП "БИА "Вперед" проверяли аудиторы в конце ноября 2019 года перед реорганизацией. Тогда ни у аудиторов, ни у Комитета по управлению имуществом, ни у администрации вопросов к предприятию не возникло. КСП потребовало не только документы, касающиеся бюджетной сферы, но все, касающееся зарплаты сотрудников, акты сверок с контрагентами и не только за период с 2017 года. Хотя ООО "БИА "Вперед" прошло реорганизацию и 20 января 2020 года сменило статус из муниципального предприятия в общество с ограниченной ответственностью с единственным участником общества - Комитетом по управлению имуществом Батайска. ООО получило новое свидетельство юридического лица, прошло положенный при данной процедуре аудит, были подписаны все передаточные документы.

Документы главному бухгалтеру Аваковой не были предъявлены, мотивируя тем, что она в этой организации никто. На требование связаться с его руководством, оперативник дал номер телефона, который по факту оказался номером телефона Минздрава Ростовской области

6 ООО "БИА "Вперед" создано в январе 2020 года. По закону его не могут проверить ближайшие три года. Кроме того, 2020-й финансовый год не завершен, проверка также проводиться не должна.

7 В плане проверок КСП на 2020 год, утвержденном в декабре 2019 года, ООО "БИА "Вперед" не было, запись о внесении изменений появилась лишь 13 ноября. (Официальный сайт КСП.) КСП внесла ООО "БИА "Вперед" в план проверок на 2020 год задним числом, даже не уведомив, как положено по закону, об этом прокуратуру. А вот отчет о проверке Комитета по управлению имуществом Батайска (КУИ) той же КСП Батайска за 2019 год о реорганизации редакции Батайска таинственным образом исчез с сайта КСП.

8 При процедуре проверки силовыми структурами они не предъявили свои документы по просьбе главбуха и сотрудников редакции. Их видела только новый редактор издания. Когда главбух и адвокат попросили представиться тех, кто будет производить выемку документов и на основании чего это производится, прочитать документ им не дали. Некто фотографировал документы и куда-то отсылал их по телефону, часть складывалась в коробки, часть откладывалась, переснимались личные дела сотрудников, производились какие-то действия в бухгалтерской базе. Никто не вел опись. ВСЕ ЕСТЬ НА ВИДЕО.

Согласно Федеральному закону от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-разыскной деятельности" и п. 10 ст. 13 Закона "О полиции" N 3-ФЗ от 7 февраля 2011 года, сотрудник, производящий выемку, должен был представиться, показать удостоверение, в том числе и работнику, у которого производится выемка документов. Работник ООО, в кабинете которого производится выемка документов, имеет право переписать указанные в удостоверении данные, потребовать предъявить документ на изъятие с печатью, подписанный руководителем, и попросить связаться с руководителем. Указанные документы главному бухгалтеру Аваковой не были предъявлены, мотивируя тем, что она в этой организации никто. На требование связаться с его руководством, оперативник дал номер телефона, который по факту оказался номером телефона Минздрава Ростовской области.

9 Сотрудники газеты возмутились тем, что неизвестно кто роется в их личных делах, им ответили - идите и работайте, мы все объяснили вашему руководителю. Это нарушение закона о персональных данных.

10 КУИ вообще не имел права на проверку, ибо он фактически утратил права учредителя на ООО "БИА "Вперед".

В соответствии с п. 1 ст. 16 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (Закон N 14-ФЗ), каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества в течение срока, который определен договором об учреждении общества или в случае учреждения общества одним лицом решением об учреждении общества и не может превышать один год с момента государственной регистрации общества. При этом доля каждого учредителя общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

На основании п. 3 ст. 90 ГК РФ последствия нарушения учредителями общества указанной обязанности должны определяться Законом N 14-ФЗ.

Единственный участник - Комитет по управлению имуществом Батайска не передал ООО имущество на сумму в 7,7 миллиона рублей - участок земли и здание редакции.

Согласно закону об ООО (ст. 16 п. 3), в случае неполной оплаты доли в уставном капитале общества в течение четырех месяцев, неоплаченная часть доли переходит к обществу.

Фактически учредитель (КУИ г. Батайска) не только не осуществил в полной мере исполнение своих обязательств по внесению уставного капитала при учреждении общества, он и расторг с 01.01.2020 г. договор аренды N 4707 от 13.01.2010 г. на земельный участок, который внес в качестве вклада в уставный капитал в период регистрационных действий в связи с образованием ООО "БИА "Вперед" в ФНС России, заключив Соглашение о расторжении 09.01.2020 г. Несмотря на все обращения в администрацию о необходимости регистрации передачи недвижимого имущества в собственность ООО "БИА "Вперед", так как в соответствии с планом приватизации образована коммерческая организация, до настоящего времени ни учредитель, ни администрация города не предприняли достаточных действий по исполнению требований законодательства РФ.

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на основании запроса от 29.11.2020 г., установлено, что земельный участок, расположенный по адресу: г. Батайск, ул. М. Горького, 127, имеющий кадастровый номер 61:46:0011301:209, площадью 558 кв. м находится в собственности Муниципального образования "Город Батайск". Вкладом в уставный капитал общества он не вносился. Более того, за обществом не зарегистрировано никакого имущества. В официальном же ответе городской власти указано, что недвижимое имущество внесено в уставной капитал общества и отражено в уставе общества.

Фактически учредитель ООО "БИА "Вперед" не исполнил требования п. 3 ст. 90 ГК РФ и п. 2 ст. 16 закона N 14 об оплате уставного капитала на момент государственной регистрации. Весь размер не внесенного уставного капитала учредителем переходит к ООО, а учредитель, можно сказать, утратил право распоряжаться ООО.