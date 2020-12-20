В порту Туапсе столкнулись суда из Турции и Вануату

В Туапсе Краснодарского края столкнулись иностранные суда - из Турции и Вануату.

Инцидент произошел у причала Балкерного терминала. Судно Isartal с местом прописки в Порт-Виле на малом ходу коснулось турецкого транспортного средства, название которого неизвестно. Предположительно, инцидент произошел в субботу, 19 декабря, во время швартовки двух судов.

Как сообщили "РГ" в управлении на транспорте МВД России по Южному федеральному округу, в результате инцидента никто не пострадал.

Причины случившегося выясняются.