В Севастополе досрочно запустили резервный водовод

В Севастополе силами строителей Минобороны России досрочно завершена прокладка 10-километрового водовода из Кадыковского карьера, который начал подавать в город-герой дополнительно 15 тысяч кубометров воды в сутки.

Проект переброски воды из Кадыковского карьера должны были реализовать к 25 декабря, но завершить работы удалось всего за 68 суток - раньше заявленного срока. Емкость Кадыковского карьера - 4,2 миллиона кубометров, но, чтобы поднять из него воду, потребовалось преодолеть перепад высотой 110 метров, не нанося ущерб эколандшафту. Эту задачу выполнили благодаря плавучей понтонной водонасосной станции, изготовленной по индивидуальному заказу с применением отечественных насосов. Станция полностью автоматизирована.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, забор воды из карьера позволит экономить воду Чернореченского водохранилища (основного, сильно обмелевшего источника водоснабжения Севастополя. - Прим. ред.) и не отключать людям воду. Участвовавший в церемонии запуска нового водовода в режиме видеоконференции вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил еще одну хорошую новость - во время строительства нового водозабора на Бельбеке найдены новые подземные источники воды, которые способны дать еще десять тысяч кубометров воды в сутки.

- Я бы просил увязать проектные решения, чтобы новый подземный водозабор работал вместе с тем, что мы возводим на реке Бельбек, - отметил вице-премьер.