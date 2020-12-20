В Сочи презентовали новый туристический бренд курорта

Новости

В Англии число бездомных в местах временного проживания побило рекорд 13:51
Московское метро объявило о бесплатном проезде в новогоднюю ночь 13:27
Зятя короля Испании изолировали после контакта с инфицированным COVID-19 13:07
Преподаватели коллежей и вузов смогут бесплатно пройти IT-курсы 12:36
Президент Болгарии обвинил Эрдогана в попытке вмешательства в выборы 12:31
Каждый пятый заключенный в США инфицирован коронавирусом 12:03
В британской армии проведут сокращения персонала 11:02
Сергунина: Москву отметили за мероприятия в честь 75-летия Победы 10:42
В Крыму начал действовать запрет на корпоративы и банкеты 10:32
Оперштаб: Еще 4790 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:21
В Казахстане запретили УДО для осужденных за коррупцию 09:09
Альварес победил Смита, завоевав три чемпионских титула 09:04
Академик назвал условие повторного заражения коронавирусом 09:00
Собянин призвал пожилых москвичей воздержаться от новогодних хлопот 08:46
Пеле поздравил Месси с повторением своего рекорда 08:27
Джонсон заявил о большей заразности выявленного в Британии штамма коронавируса 08:15
Bloomberg: Масштабная кибератака затронула не менее 200 структур в мире 07:42
ВОЗ: Более 700 тысяч случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в мире 07:28
В США изменили систему подсчета числа случаев COVID-19 за сутки 06:45
Нидерланды приостановили авиарейсы из Британии из-за нового штамма коронавируса 06:27
Для больницы в Благовещенске закупили 10 кислородных концентраторов 05:56
ВОЗ прокомментировала информацию о новом штамме коронавируса в Британии 05:37
Запуск нового российского модуля к МКС могут перенести на июль 05:22
У побережья Нигерии пираты захватили судно с украинцами на борту 04:52
В Китае призвали носить маски и после вакцинации от коронавируса 04:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
100-летию СВР посвящается. Семнадцать историй от Николая Долгополова
100-летию СВР посвящается. Семнадцать историй от Николая Долгополова
20.12.2020 12:33
Рубрика: Экономика

В Сочи презентовали новый туристический бренд курорта

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
В Сочи представили туристический бренд курорта в рамках пресс-тура для журналистов, посвященного итогам работы администрации города в 2020 году. Графический логотип был разработан по поручению главы города Алексея Копайгородского.
Фото: iStock Глава Сочи Алексей Копайгородский презентовал туристический бренд города-курорта. Фото: Владимир Аносов/РГ
Глава Сочи Алексей Копайгородский презентовал туристический бренд города-курорта. Фото: Владимир Аносов/РГ

По его словам, у каждого качественного товара или услуги есть свой бренд.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Ставропольское казачье подворье стало хитом на туристическом рынке

- Он не только говорит о серьезном отношении его создателей к своему делу, но и помогает людям запомнить и ассоциировать продукт, - отметил он. - Продукт нашего курорта - это большие возможности сочинских санаториев в плане отдыха и оздоровления, это теплое море и горнолыжные комплексы. Объединить все это под одним символом было непростой и от этого еще более интересной задачей, с которой наша команда, уверен, достойно справилась.

Кстати, бренд Сочи - это подарок. Его создала одна из международных компаний и передала городу безвозмездно.

- Положить в портфолио логотип Сочи - дорогого стоит, это увеличивает капитализацию компании в разы, - рассказала советник главы Сочи Елена Сошникова. - Мы хотим, чтобы его приняли потомки и те, кто ранее жил в этом городе. Нам было важно объединить то, что представляет собой Сочи как круглогодичный курорт. Сделав ротонду, мы объединили море и горы. Цвет логотипа - это не золото, а бронза - дорогая, насыщенная, элитарная. Сейчас он золотой - бренд новогодней концепции "Сочи сияет".

Команда, в которую вошли представители администрации курорта и специалисты группы компаний, в течение полугода разрабатывала и в результате предложила около 20 качественных графических изображений с концепцией, отражающей основную суть курорта Сочи. Эти варианты были представлены на рассмотрение ведущим сочинским архитекторам и дизайнерам. Также состоялось обсуждение предложенных вариантов на Общественном совете с лидерами курортной индустрии и представителями СМИ. В итоге мнения экспертов совпали, и был выбран единственный бренд Сочи.

Как объяснила президент сочинской организации Союза архитекторов Наталья Захарова, первый раз разработка логотипа шла со смысловой конструкции, с понимания того, как жители воспринимают этот город и как они хотят транслировать его образ гостям.

Фото: Владимир Аносов/РГ
В горах Сочи на Новый год туристов будут тестировать на COVID-19

- Жители являются амбассадорами этого бренда, - сказала она. - Если они будут понимать его и использовать - значит, он будет жить. Выбранный вариант соотносится с архитектурными памятниками Сочи, прежде всего с визитными карточками города-курорта - морским и железнодорожным вокзалами. Еще хочу сказать по поводу цвета бренда: бронзовый загар - это то, к чему стремятся приехавшие сюда туристы.

Мэр Сочи отметил, что бренд курорта будут использовать для продвижения его санаторно-курортной отрасли на международных и российских туристических выставках, размещать на сувенирной продукции, использовать в оформлении городской среды.

- Наша общая цель - сделать так, чтобы бренд стал настоящим визуальным символом города Сочи, который уже более ста лет дарит людям здоровье, - заключил Алексей Копайгородский.

Справка "РГ"

Бренд Сочи представляет собой графическое изображение ротонды - окруженной колоннами беседки. Своей формой они также напоминают пальмы - знаковый символ курорта, помещенный на его гербе. Верхняя часть представляет собой горы с встающим над ними солнцем. В нижней части визуализации бренда расположено слово "Сочи" и графическое изображение морской волны.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Развитие туризма в России

Главное сегодня

Мурашко назвал сроки начала вакцинации от COVID-19 людей старше 60 лет
Патрушев: Каждый успех СВР обеспечивает безопасность миллионов граждан
Как Зеленский попытался объяснить отказ от российской вакцины, но не смог
Джонсон заявил о большей заразности выявленного в Британии штамма коронавируса
Астроном рассказал, где увидеть великое соединение планет
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего