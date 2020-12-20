В Сочи презентовали новый туристический бренд курорта

В Сочи представили туристический бренд курорта в рамках пресс-тура для журналистов, посвященного итогам работы администрации города в 2020 году. Графический логотип был разработан по поручению главы города Алексея Копайгородского.

По его словам, у каждого качественного товара или услуги есть свой бренд.

- Он не только говорит о серьезном отношении его создателей к своему делу, но и помогает людям запомнить и ассоциировать продукт, - отметил он. - Продукт нашего курорта - это большие возможности сочинских санаториев в плане отдыха и оздоровления, это теплое море и горнолыжные комплексы. Объединить все это под одним символом было непростой и от этого еще более интересной задачей, с которой наша команда, уверен, достойно справилась.

Кстати, бренд Сочи - это подарок. Его создала одна из международных компаний и передала городу безвозмездно.

- Положить в портфолио логотип Сочи - дорогого стоит, это увеличивает капитализацию компании в разы, - рассказала советник главы Сочи Елена Сошникова. - Мы хотим, чтобы его приняли потомки и те, кто ранее жил в этом городе. Нам было важно объединить то, что представляет собой Сочи как круглогодичный курорт. Сделав ротонду, мы объединили море и горы. Цвет логотипа - это не золото, а бронза - дорогая, насыщенная, элитарная. Сейчас он золотой - бренд новогодней концепции "Сочи сияет".

Команда, в которую вошли представители администрации курорта и специалисты группы компаний, в течение полугода разрабатывала и в результате предложила около 20 качественных графических изображений с концепцией, отражающей основную суть курорта Сочи. Эти варианты были представлены на рассмотрение ведущим сочинским архитекторам и дизайнерам. Также состоялось обсуждение предложенных вариантов на Общественном совете с лидерами курортной индустрии и представителями СМИ. В итоге мнения экспертов совпали, и был выбран единственный бренд Сочи.

Как объяснила президент сочинской организации Союза архитекторов Наталья Захарова, первый раз разработка логотипа шла со смысловой конструкции, с понимания того, как жители воспринимают этот город и как они хотят транслировать его образ гостям.

- Жители являются амбассадорами этого бренда, - сказала она. - Если они будут понимать его и использовать - значит, он будет жить. Выбранный вариант соотносится с архитектурными памятниками Сочи, прежде всего с визитными карточками города-курорта - морским и железнодорожным вокзалами. Еще хочу сказать по поводу цвета бренда: бронзовый загар - это то, к чему стремятся приехавшие сюда туристы.

Мэр Сочи отметил, что бренд курорта будут использовать для продвижения его санаторно-курортной отрасли на международных и российских туристических выставках, размещать на сувенирной продукции, использовать в оформлении городской среды.

- Наша общая цель - сделать так, чтобы бренд стал настоящим визуальным символом города Сочи, который уже более ста лет дарит людям здоровье, - заключил Алексей Копайгородский.

Справка "РГ"

Бренд Сочи представляет собой графическое изображение ротонды - окруженной колоннами беседки. Своей формой они также напоминают пальмы - знаковый символ курорта, помещенный на его гербе. Верхняя часть представляет собой горы с встающим над ними солнцем. В нижней части визуализации бренда расположено слово "Сочи" и графическое изображение морской волны.