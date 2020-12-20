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20.12.2020 10:42
Рубрика: Общество

Уральскую школьницу наградили за спасение подруги из полыньи

Текст: Анна Шиллер (Екатеринбург)

В селе Пирогово Каменского городского округа Свердловской области девочка спасла подругу, провалившуюся под лед во время прогулки. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

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Сестры 11-ти и семи лет с 14-летней подругой решили, что ходить по реке Исток безопасно. Последняя решила выйти на лед и по пояс оказалась в ледяной воде. Старшая сестра сказала младшей ждать ее на берегу, а сама лежа стала пробираться к подруге. В итоге им всем удалось благополучно уйти с реки, глубина которой в месте происшествия составляла около метра.

За храбрость сотрудники 63-го пожарно-спасательного отряда Каменска-Уральского и представители городского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества наградили школьницу благодарственным письмом и памятным подарком. Они также рассказали о правилах безопасности и о поступке девочки в ее школе.

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