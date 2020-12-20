Регионы приведут свои уставы в соответствие с новыми нормами Конституции

Регионы получат образцы, по которым их уставные документы должны быть приведены в соответствие с новыми нормами Конституции РФ. Об этом договорились в конце прошлой недели члены президиума Совета законодателей.

После внесения поправок в Основной Закон "появились новые понятия в законодательстве, в частности, связанные с единством публичной власти", напомнил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. "Давайте очень аккуратно обращаться с терминологией. Давайте вместе посмотрим все необходимые формулировки, особенно если это касается конституций республик и уставов регионов", - сказал он. Наведение порядка в терминологии уставных документов позволит регионам в дальнейшем менять свое отраслевое законодательство, добавил сенатор.

В ходе заседания законодатели обсудили еще одну актуальную тему - порядок обращения с медицинскими отходами. По словам первого вице-спикера Совфеда Андрея Яцкина, ежегодно в России образуется порядка миллиона тонн таких отходов. "Дополнительную остроту проблеме, естественно, придала пандемия коронавирусной инфекции. Объемы медицинских отходов заметно выросли в результате массового применения одноразовых масок, перчаток и санитайзеров", - сказал он.

Если в больницах есть правила обращения с использованными масками и перчатками, то в обычной жизни средства индивидуальной защиты утилизируются как твердые коммунальные отходы, "создавая тем самым эпидемиологическую опасность", подчеркнул сенатор.

Порядок в уставных документах поможет менять отраслевое законодательство регионов

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая напомнила, что сейчас многие больные коронавирусом лечатся на дому. "Мы доставляем лекарственные препараты, но нигде и никогда этим больным не выдавались памятки о порядке их действий в отношении тех медицинских отходов - и инъекций, если таковые имеются, и индивидуальных средств - с точки зрения безопасности", - сказала она. Одновременно должна доставляться информация о том, какие правила нужно соблюдать, чтобы не подвергать риску жизнь своих близких, соседей.