Регионы приведут свои уставы в соответствие с новыми нормами Конституции

Новости

В Москве ликвидирован пожар в промзоне в Строгино 21:24
В Москве загорелись склады с красками 20:58
В ВС вылечили от коронавируса свыше 22 тысячи военнослужащих 20:55
Смольный опроверг данные о 27 свободных койках для пациентов с COVID-19 20:54
Греция ввела семидневный карантин для прибывающих из Великобритании 19:55
Видео: 25-летняя Лиза Арзамасова вышла замуж за 47-летнего Авербуха 18:53
В Петербурге насчитали менее 1% свободных коек для пациентов с COVID-19 18:48
Скончался прокурор Якутии Олег Нарковский 18:00
В Болгарии назвали причину бессилия США перед "Северным потоком-2" 17:58
В Болгарии заявили о необходимости сохранить добрососедские отношения с РФ 17:52
Норвежка Рейселанн выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Австрии 17:51
Миротворцы РФ обеспечили возвращение в Карабах более 42 тыс. беженцев 17:46
У фильма "Первому игроку приготовиться" будет продолжение 17:32
Онищенко назвал управляемой ситуацию с коронавирусом в России 17:09
В новом "Человеке-пауке" могут появиться девять классических злодеев 16:52
Австрия не будет принимать рейсы из Британии из-за нового штамма COVID-19 16:48
В Нидерландах гражданам запретили выходить на улицы 16:05
СМИ: "Дом 2" не закроется, а переедет на другой канал 15:59
Путин проведет Госсовет и коллегию Минобороны 15:42
СМИ: Disney готовит перезапуск культового сериала "Светлячок" 15:30
Биатлонист Пайффер выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Австрии 15:22
В Киргизии в результате ДТП погибли восемь человек 15:09
Бельгия закрыла границу с Великобританией из-за нового типа коронавируса 15:09
СМИ: Юрий Борисов заразился COVID на съемках нового "Гоголя" 15:04
Симпсоны предстали в образах героев советских мультфильмов 14:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Пол Маккартни выпустил новый альбом
Пол Маккартни выпустил новый альбом
Каким будет необлагаемый доход по вкладам
Каким будет необлагаемый доход по вкладам
20.12.2020 20:36
Рубрика: Власть

По единому образцу

Регионы приведут свои уставы в соответствие с новыми нормами Конституции
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 287(8341)
Регионы получат образцы, по которым их уставные документы должны быть приведены в соответствие с новыми нормами Конституции РФ. Об этом договорились в конце прошлой недели члены президиума Совета законодателей.

После внесения поправок в Основной Закон "появились новые понятия в законодательстве, в частности, связанные с единством публичной власти", напомнил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. "Давайте очень аккуратно обращаться с терминологией. Давайте вместе посмотрим все необходимые формулировки, особенно если это касается конституций республик и уставов регионов", - сказал он. Наведение порядка в терминологии уставных документов позволит регионам в дальнейшем менять свое отраслевое законодательство, добавил сенатор.

В Совфеде отреагировали на запрет российским чиновникам посещать Олимпиады

В ходе заседания законодатели обсудили еще одну актуальную тему - порядок обращения с медицинскими отходами. По словам первого вице-спикера Совфеда Андрея Яцкина, ежегодно в России образуется порядка миллиона тонн таких отходов. "Дополнительную остроту проблеме, естественно, придала пандемия коронавирусной инфекции. Объемы медицинских отходов заметно выросли в результате массового применения одноразовых масок, перчаток и санитайзеров", - сказал он.

Если в больницах есть правила обращения с использованными масками и перчатками, то в обычной жизни средства индивидуальной защиты утилизируются как твердые коммунальные отходы, "создавая тем самым эпидемиологическую опасность", подчеркнул сенатор.

Порядок в уставных документах поможет менять отраслевое законодательство регионов 

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая напомнила, что сейчас многие больные коронавирусом лечатся на дому. "Мы доставляем лекарственные препараты, но нигде и никогда этим больным не выдавались памятки о порядке их действий в отношении тех медицинских отходов - и инъекций, если таковые имеются, и индивидуальных средств - с точки зрения безопасности", - сказала она. Одновременно должна доставляться информация о том, какие правила нужно соблюдать, чтобы не подвергать риску жизнь своих близких, соседей.

Власть Работа власти Регионы

Главное сегодня

Мурашко назвал сроки начала вакцинации от COVID-19 людей старше 60 лет
Патрушев: Каждый успех СВР обеспечивает безопасность миллионов граждан
В Нидерландах гражданам запретили выходить на улицы
Как Зеленский попытался объяснить отказ от российской вакцины, но не смог
Астроном рассказал, где увидеть великое соединение планет
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие