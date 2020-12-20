Ретейлеры тестируют бесконтактные технологии в магазинах

Новости

Курс биткоина обновил очередной исторический максимум 00:03
Италия прекратила авиасообщение с Великобританией до 6 января 20.12.2020
В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом 20.12.2020
Вильфанд рассказал, какой бывает погода в Москве на Новый год 20.12.2020
Выявленный британскими врачами штамм коронавируса обнаружили в Италии 20.12.2020
В Петербурге убит известный биолог Александр Каганский 20.12.2020
Германия закрыла авиасообщение с Великобританией 20.12.2020
В Москве ликвидирован пожар в промзоне в Строгино 20.12.2020
В Москве загорелись склады с красками 20.12.2020
В ВС вылечили от коронавируса свыше 22 тысячи военнослужащих 20.12.2020
Смольный опроверг данные о 27 свободных койках для пациентов с COVID-19 20.12.2020
Греция ввела семидневный карантин для прибывающих из Великобритании 20.12.2020
Видео: 25-летняя Лиза Арзамасова вышла замуж за 47-летнего Авербуха 20.12.2020
В Петербурге насчитали менее 1% свободных коек для пациентов с COVID-19 20.12.2020
Скончался прокурор Якутии Олег Нарковский 20.12.2020
В Болгарии назвали причину бессилия США перед "Северным потоком-2" 20.12.2020
В Болгарии заявили о необходимости сохранить добрососедские отношения с РФ 20.12.2020
Норвежка Рейселанн выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Австрии 20.12.2020
Миротворцы РФ обеспечили возвращение в Карабах более 42 тыс. беженцев 20.12.2020
У фильма "Первому игроку приготовиться" будет продолжение 20.12.2020
Онищенко назвал управляемой ситуацию с коронавирусом в России 20.12.2020
В новом "Человеке-пауке" могут появиться девять классических злодеев 20.12.2020
Австрия не будет принимать рейсы из Британии из-за нового штамма COVID-19 20.12.2020
В Нидерландах гражданам запретили выходить на улицы 20.12.2020
СМИ: "Дом 2" не закроется, а переедет на другой канал 20.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Пол Маккартни выпустил новый альбом
Пол Маккартни выпустил новый альбом
Каким будет необлагаемый доход по вкладам
Каким будет необлагаемый доход по вкладам
20.12.2020 23:05
Рубрика: Экономика

Мимо кассы

Ретейлеры тестируют бесконтактные технологии в магазинах
Текст: Светлана Ментюкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 287(8341)
Пандемия ускорила внедрение передовых цифровых решений в ретейле. После снятия ограничений потребители готовы совершать покупки офлайн, но хотели бы делать это максимально бесконтактным способом, делая грань между онлайн- и офлайн-торговлей весьма условной. Уже сейчас, находясь в магазине, клиент делает покупки фактически онлайн, с помощью смартфона.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Внедрять "умные" решения в свою работу ретейлеры начали пару лет назад, а пандемия ускорила этот процесс. "Мы запустили в гипермаркетах систему самостоятельного сканирования товаров, которая полностью интегрирована с программой лояльности сети: покупатели сканируют товар в торговом зале, видят персональные скидки и контролируют чек в режиме реального времени", - рассказали в пресс-службе сети "О КЕЙ". Система позволяет в один клик оплатить покупки на кассе самообслуживания на выходе из магазина. "ВкусВилл" оснастила несколько своих магазинов "умными" тележками, работающими по сходному принципу - сканирование товара происходит не на кассе, а когда товар попал в тележку.

Фото: Photoxpress
Рестораны, бары и кафе массово закрываются в центре Москвы

Самым продвинутым считается магазин с компьютерным зрением, позволяющий полностью отказаться от людей в торговом зале, а покупателю лишь взять понравившийся товар - остальное "умный магазин" сделает сам (плата за покупки автоматически списывается со счета покупателя, когда он покидает торговый зал). Еще с 2016 года компания Amazon тестировала такие магазины, получившие название Amazon Go Grocery. Это "умные" супермаркеты без кассиров и касс. В России полностью цифровой отдел с такой технологией открылся в одном из магазинов сети "Азбука вкуса". Пользователю нужно скачать специальное приложение Take&Go, зарегистрироваться в нем и привязать карту для оплаты. На входе в магазин установлен турникет, считывающий Qr-код из приложения. Клиент набирает товары и уходит, после прохода через турникет приложение само списывает деньги, присылает уведомление на смартфон, а чек - на электронную почту.

В Х5 Retail Group развивают бизнес-модель "Пятёрочки #налету", где взята за основу более дешевая, чем Take&Go, технология - покупатель сам должен отсканировать товар, который кладет к себе в корзину.

Новые форматы торговли призваны решить сразу несколько задач - привлечь в офлайн-магазины новое поколение потребителей и сделать поход в магазин более безопасным. Это отвечает и новым реалиям рынка недвижимости, где все более популярными становятся "анклавы". "Покупатели не готовы тратить время на дорогу до магазина - им важно, чтобы все было близко или онлайн. Многие заказывают домой, и для них уже серьезный выбор - потратить 30 минут на поход в магазин, купить пельменей, или на доставку. Теперь достаточно будет пяти минут, спуститься вниз. Примерно как сходить в свой персональный большой холодильник на первом этаже", - пояснили в Х5 Retail Group.

Самым продвинутым считается магазин, позволяющий полностью отказаться от людей в зале 

Ретейлеры рассчитывают на размещение торговых точек, ориентированных только на "своих" покупателей, на первых этажах домов. "Азбука вкуса" и другие сети уже устанавливают в подъездах жилых домов "умные" витрины-холодильники, совершать покупки в которых можно с помощью Qr-кода. Один из недостатков "умных" витрин - ограниченный набор продуктов, в отличие от магазинов.

Экономика Бизнес

Главное сегодня

Мурашко назвал сроки начала вакцинации от COVID-19 людей старше 60 лет
Патрушев: Каждый успех СВР обеспечивает безопасность миллионов граждан
В Нидерландах гражданам запретили выходить на улицы
Как Зеленский попытался объяснить отказ от российской вакцины, но не смог
Астроном рассказал, где увидеть великое соединение планет
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего