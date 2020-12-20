Ретейлеры тестируют бесконтактные технологии в магазинах

Пандемия ускорила внедрение передовых цифровых решений в ретейле. После снятия ограничений потребители готовы совершать покупки офлайн, но хотели бы делать это максимально бесконтактным способом, делая грань между онлайн- и офлайн-торговлей весьма условной. Уже сейчас, находясь в магазине, клиент делает покупки фактически онлайн, с помощью смартфона.

Внедрять "умные" решения в свою работу ретейлеры начали пару лет назад, а пандемия ускорила этот процесс. "Мы запустили в гипермаркетах систему самостоятельного сканирования товаров, которая полностью интегрирована с программой лояльности сети: покупатели сканируют товар в торговом зале, видят персональные скидки и контролируют чек в режиме реального времени", - рассказали в пресс-службе сети "О КЕЙ". Система позволяет в один клик оплатить покупки на кассе самообслуживания на выходе из магазина. "ВкусВилл" оснастила несколько своих магазинов "умными" тележками, работающими по сходному принципу - сканирование товара происходит не на кассе, а когда товар попал в тележку.

Самым продвинутым считается магазин с компьютерным зрением, позволяющий полностью отказаться от людей в торговом зале, а покупателю лишь взять понравившийся товар - остальное "умный магазин" сделает сам (плата за покупки автоматически списывается со счета покупателя, когда он покидает торговый зал). Еще с 2016 года компания Amazon тестировала такие магазины, получившие название Amazon Go Grocery. Это "умные" супермаркеты без кассиров и касс. В России полностью цифровой отдел с такой технологией открылся в одном из магазинов сети "Азбука вкуса". Пользователю нужно скачать специальное приложение Take&Go, зарегистрироваться в нем и привязать карту для оплаты. На входе в магазин установлен турникет, считывающий Qr-код из приложения. Клиент набирает товары и уходит, после прохода через турникет приложение само списывает деньги, присылает уведомление на смартфон, а чек - на электронную почту.

В Х5 Retail Group развивают бизнес-модель "Пятёрочки #налету", где взята за основу более дешевая, чем Take&Go, технология - покупатель сам должен отсканировать товар, который кладет к себе в корзину.

Новые форматы торговли призваны решить сразу несколько задач - привлечь в офлайн-магазины новое поколение потребителей и сделать поход в магазин более безопасным. Это отвечает и новым реалиям рынка недвижимости, где все более популярными становятся "анклавы". "Покупатели не готовы тратить время на дорогу до магазина - им важно, чтобы все было близко или онлайн. Многие заказывают домой, и для них уже серьезный выбор - потратить 30 минут на поход в магазин, купить пельменей, или на доставку. Теперь достаточно будет пяти минут, спуститься вниз. Примерно как сходить в свой персональный большой холодильник на первом этаже", - пояснили в Х5 Retail Group.

Самым продвинутым считается магазин, позволяющий полностью отказаться от людей в зале

Ретейлеры рассчитывают на размещение торговых точек, ориентированных только на "своих" покупателей, на первых этажах домов. "Азбука вкуса" и другие сети уже устанавливают в подъездах жилых домов "умные" витрины-холодильники, совершать покупки в которых можно с помощью Qr-кода. Один из недостатков "умных" витрин - ограниченный набор продуктов, в отличие от магазинов.