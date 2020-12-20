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20.12.2020 18:56
Рубрика: Спорт

Бежали ретиво

Спринтеры успешно выступили в Дрездене
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 287(8341)
Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых одержали победу в командном спринте на четвертом этапе Кубка мира, который 20 декабря завершился в Германии.
Сначала Глеб Ретивых выиграл "бронзу" в личном спринте, а потом "золото" в команде с Александром Большуновым. Фото: EPA Сначала Глеб Ретивых выиграл "бронзу" в личном спринте, а потом "золото" в команде с Александром Большуновым. Фото: EPA
Сначала Глеб Ретивых выиграл "бронзу" в личном спринте, а потом "золото" в команде с Александром Большуновым. Фото: EPA

В финале Большунов и Ретивых пробежали дистанцию за 15 минут 1,1 секунды, на 19 сотых опередив французов Ришара Жуве и Люку Шанава. Третье место с отставанием в 0,58 секунды заняли итальянцы Франческо Де Фабиани и Федерико Пеллегрино. Еще одна российская команда в составе Александра Терентьева и Артема Мальцева показала в финальном забеге шестое время (+7,86).

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Для Глеба Ретивых "золото" стало логичным развитием ситуации, ведь накануне в индивидуальном спринте свободным стилем он выиграл "бронзу". Победу в субботней спринтерской гонке, как и на этапе в швейцарском Давосе, праздновал итальянец Пеллегрино (2.21,96). Вторым финишировал британец Эндрю Янг с отставанием 0,53 секунды. Ретивых уступил лидеру 0,91 секунды. Александр Большунов, который в Давосе добежал до "серебра", в Дрездене остановился в шаге от пьедестала, заняв четвертое место (+1,19).

В женской части соревнований быстрее всех в спринте оказалась швейцарка Надин Фендрих. А для россиянок индивидуальные гонки сложились неудачно. Наталья Непряева перемудрила с тактикой: из-за слишком медленного хода она не сумела выйти в финал, показав третье время в полуфинальном забеге. Юлия Ступак и Татьяна Сорина завершили соревнования на стадии 1/4 финала. Девушки оказались не готовы к условиям городского спринта, где легко зацепиться за соперницу. У Ступак был контакт. Сорина столкнулась с итальянкой и упала. "Она с самого старта пыталась агрессивно работать, перекрывала. Некрасиво вышло, но я получила опыт, - сказала Сорина в эфире телеканала "Матч ТВ". - Я ей сказала, что она сумасшедшая, но она сама была недовольна. Из-за своих ошибок мы потеряли позиции в полуфинале".

Зато в командном спринте девушки сработали надежнее. Наталья Непряева и Юлия Ступак взяли "серебро", уступив 0,32 секунды швейцаркам Лаурин ван дер Грааф и Надин Фендрих (16.38,34).

Чтобы быть объективными в оценке результатов, отметим, что в Дрездене не выступали сборные Норвегии, Швеции и Финляндии, которые отказались до конца года от участия в Кубке мира из-за пандемии коронавируса.

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