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Рубрика: Спорт

Снова осечка

У россиян нет медалей 39 гонок подряд
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 287(8341)
Сборная России по биатлону продолжает обновлять антирекорды. После масс-стартов на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене наши биатлонисты не поднимались на пьедестал уже 39 гонок подряд.

Точкой отсчета, напомним, является третье место Александра Логинова в гонке преследования, которое тот занял 16 февраля 2020 года на чемпионате мира в Антхольце. Предыдущая самая долгая безмедальная серия случилась в сезоне-2019/20 и состояла из 28 гонок.

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Ну а королями в Хохфильцене были норвежцы. В отличие от своих коллег по лыжной сборной они не боятся коронавируса и ни с кем не хотят делиться медалями. И в мужском, и в женском спринте норвежские биатлонисты заняли весь подиум. В гонках преследования Стурла Холм Лэгрейд и Тириль Экхофф оформили победный дубль.

Что касается результатов россиян, то лучшими в спринте были Евгений Гараничев (13-й) и Евгения Павлова (18-я). Причем оба отстреляли на ноль, но катастрофически уступили ходом. В пасьюте наши "лидеры" - Матвей Елисеев (18), который справился со стрельбой, но не набрал скорости, и присоединившаяся к сборной Татьяна Акимова (29), которая после промахов на стрельбе стоя зашла на два штрафных круга.

"Золото" в заключительном масс-старте забрал немец Арнд Пайффер. Александр Логинов с двумя промахами попал в "десятку". Женская гонка завершится позднее. Однако наша единственная участница Ирина Казакевич, хоть и лучшая среди россиянок в общем зачете (24-я), вряд ли сможет изменить провальную статистику.

Между тем

Международный союз биатлонистов (IBU) внес изменения в расписание пятого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).

Первая гонка должна была состояться 7 января 2021 года, но, чтобы обеспечить соблюдение национальных правил здравоохранения Германии и протоколов IBU, старт соревнований отложили на один день. 8 января пройдут сразу две гонки - женский и мужской спринт.

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