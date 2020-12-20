Сборная России стала лучшей на Кубке Первого канала-2020, проходившем на столичной арене "Парк Легенд". Вслед за шведами (4:3) и чехами (4:1) команда Валерия Брагина обыграла на домашнем этапе Евротура и финнов - 5:1.

Коронавирус коронавирусом, а хоккейному празднику быть. Даже несмотря на суровые ограничения по посещаемости (не более трех тысяч человек), все компоненты, отвечающие за атмосферу на Кубке Первого канала, были на уровне: зрители в костюмах Дедов Морозов, лазерное шоу, живое исполнение гимна, ну и собственно хоккей. Обстановкой, царившей на "Парке Легенд", прониклись даже хоккеисты, а уж те, кто впервые надел свитер основной сборной, тем более. "В детстве я ходил на матчи сборной России, видел эту картину с трибуны. А теперь, когда стоишь во время гимна, сам проживаешь это", - делился эмоциями Сергей Толчинский, для которого матч против чехов оказался первым за национальную команду.

Был дебютант и на тренерском мостике сборной России. Речь о наставнике команды Валерии Брагине. На первом этапе Евротура, финском Кубке Карьяла, россиянами, игравшими молодежным составом, руководил Игорь Ларионов. Так что Кубок Первого канала стал для Брагина первым экзаменом в статусной должности после назначения в июне этого года. Если судить по результатам, получилось неплохо. Но цифры на табло не дают полной картины.

Все то, что так красило "молодежку" времен работы в ней Брагина, мы увидели и у этой сборной. В первую очередь характер. Что предсказуемо: две трети нынешней команды прошли через руки Валерия Николаевича в моложенной сборной и не понаслышке знают, как собирать волю в кулак. Во многом за счет характера вкупе с гением капитана Вадима Шипачева и подвигами вратаря Александра Самонова наши вытащили первый матч со шведами.

Фирменные брагинские атаки с ходу тоже никуда не делись. У Валерия Николаевича умеют забивать из ничего. Такими получились шайбы Антона Бурдасова и особенно Андрея Кузьменко в матче с чехами. К слову, о голе Бурдасова стоит сказать отдельно. Человек вызывается в национальную команду уже десять лет. А забить в свитере сборной смог только у Брагина. Безголовая серия Антона в итоге составила 29 матчей.

Кузьменко тоже заслуживает особого упоминания. Вот у него с шайбами за сборную проблем нет. Более того, гол в ворота чехов стал для Андрея десятым в 16 матчах за национальную команду. И это рекорд: ранее быстрее всех до отметки в десять шайб добирался Михаил Григоренко, которому потребовалось для этого 19 игр.

- Даже не задумывался о своих голах, - признался сам Кузьменко. - Хорошо получается в сборной играть. Здорово помогают, стараюсь оправдывать их доверие. Хочется играть с каждым матчем все лучше.

Что насторожило, так это то, с какой легкостью те же шведы и чехи забирали у наших инициативу и порой буквально "возили" россиян. Особенно это было заметно в матче с "Тре крунур". Не просто же так главный тренер шведской сборной Юхан Гарпенлёв остался доволен действиями своих подопечных.

"Считаю, что в целом по игре мы были лучше, - резюмировал шведский специалист. - Должны были забить больше во втором периоде и увеличить отрыв, чтобы облегчить себе жизнь. Но нам противостояла довольно опытная команда, им не нужно создать много моментов, чтобы забить. Тем не менее мы заставляли россиян действовать пассивно и надолго запирали их в зоне".

Впрочем, Кубок Первого канала - всего лишь этап подготовки к чемпионату мира-2021. Важный, но отнюдь не последний. Повторим, что для Брагина это вообще была первая проба сил. "Хорошая проверка", "очень полезный матч", кратко подводил Валерий Николаевич итоги матчей со шведами и чехами. Посмотрим, что будет дальше.