Обычно на этих популярнейших соревнованиях Малая арена "Лужников" забита до отказа. Но, понятно, не в этом году. Самбисты 15 стран боролись за Кубок мира, параллельно имевший статус "Мемориала Анатолия Харлампиева", при пустых трибунах. Командная победа российской сборной закономерна, хотя места на пьедестале занимали и спортсмены из других стран.

В будущем году Москва примет чемпионат мира по самбо. Тоже в "Лужниках", но, возможно, в новом современном зале-дворце, построенном специально для самбистов и боксеров. И президент Международной федерации самбо Василий Шестаков с определенной долей уверенностью говорил о том, что строители успеют возвести сооружение к ноябрю.

Приятно и другое. Самбисты всегда помнят об основателях своего вида, отдают дань отцам самбо. В день открытия Кубка мира на территории спорткомплекса "Лужники" открылся памятник основоположникам самбо - Виктору Спиридонову, Василию Ощепкову и Анатолию Харлампиеву.

В 2018 году на месте памятника был заложен камень. Немало скульпторов участвовало в открытом творческом конкурсе, победителем которого стал народный художник России Салават Щербаков. Монумент оригинален и в то же время понятен любому выходившему на ковер. По замыслу творца около памятника смогут собираться люди из очень дружного и многочисленного самбистского братства. Но произойдет это чуть позже, когда пандемия отступит.