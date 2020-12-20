Сборная России выиграла Кубок Первого канала

Сборная России выиграла свой третий матч на Кубке Первого канала. Вслед за шведами (4:3Б), чехами (4:1) подопечные Валерия Брагина одолели финнов - 5:1 и стали победителями турнира.

Как и обещал главный тренер сборной Валерий Брагин, в составе на матч с финнами не обошлось без изменений. Из форвардов на игру с Суоми не вышли Антон Бурдасов, получивший повреждение во встрече с чехами, и Владимир Ткачев. Их заменили Кирилл Марченко, не сыгравший до этого на Кубке Первого канала ни разу, и Егор Коршков, пропускавший матч накануне. Причем Марченко сразу отрядили в первую тройку к Чибисову и Шипачеву.

В линии защиты отдых получили Игорь Ожиганов и Дмитрий Юдин, вместо которых вышли Данила Галенюк и Никита Лямкин. При этом незыблемыми остались позиции нашего голкипера Александра Самонова, занявшего место в воротах в третьем матче кряду.

До сих пор наша сборная ни в одном периоде на турнире не доминировала так, как первом встречи с финнами. Вот только материализовать это преимущество россиянам удалось лишь в одну шайбу. На 14-й минуте хозяева льда получили возможность разыграть отложенный штраф и сделали это с помощью потрясающей по своей геометрии комбинации, завершившейся броском под перекладину Вадима Шипачева - 1:0.

Во втором периоде картина не изменилась. Только теперь голов долго ждать не пришлось. На 24-й минуте наши убежали в контратаку, в которой точку поставил Дмитрий Воронков - 2:0. Финны почти тут же одну шайбу отыграли, правда, не по правилам. Судьи взяли паузу для просмотра видео эпизода, где Песонен затолкал шайбу в ворота вместе с Самоновым, и вынесли вердикт в пользу хозяев льда.

Россиянам решение арбитров придало дополнительный импульс. И очередная порция атак снова привела ко взятию ворот. Снова здорово проявил себя Воронков: из левого круга вбрасывания Дмитрий на дриблинге продрался к владениями голкипера финнов Юхе Олкинуоре, бросил и сам же успел на добивание - 3:0!

Получив комфортное преимущество в счете, наши даже не думали сбавлять оборотов. Хет-трик мог оформить Воронков, из убойной позиции не попал Иван Морозов. В такой ситуации вернуться в игру финнам могли помочь только потеря концентрации и ошибки у россиян. А без них не обошлось. На 37-й минуте Андрей Чибисов грубо ошибся при передаче в своей зоне, и Хари Песонен, выскочив на рандеву с Самоновым, не оставил шансов нашему голкиперу - 1:3. До перерыва финны могли забить еще, но тут уж Самонов выручил.

В третьем периоде россияне снова дали сопернику надежду на спасение, схватив удаление за три минуты до сирены. Суоми предсказуемо сняли вратаря, оказавшись вшестером против четверых. Но наши не только выстояли, но и забили сами. Павел Карнаухов украл шайбу у одного из финнов и отправил ее в пустые ворота - 4:1. А окончательный счет в матче установил Андрей Кузьменко, отличившийся на последних минутах уже в равных составах - 5:1.