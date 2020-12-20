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Рубрика: В мире

Сирийские военные уничтожили 39 террористов в боях в провинции Хама

Подразделения сирийской армии ведут бои с террористами ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") на востоке провинции Хама. Военным САР оказывают поддержку ополченцы.

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Правительственным силам удалось отразить несколько атак на свои лагеря и блок-посты. Уничтожены 39 боевиков, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал Al Arabiya.

Банды ДАИШ заметно активизировались с конца ноября на территории, расположенной на стыке провинций Алеппо, Хама и Ракка. Командование ВС Сирии перебросило туда подкрепления, что помогло правительственным силам сохранить контроль над стратегическим шоссе Сальмия - Алеппо.

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