Сирийские военные уничтожили 39 террористов в боях в провинции Хама

Подразделения сирийской армии ведут бои с террористами ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") на востоке провинции Хама. Военным САР оказывают поддержку ополченцы.

Правительственным силам удалось отразить несколько атак на свои лагеря и блок-посты. Уничтожены 39 боевиков, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал Al Arabiya.

Банды ДАИШ заметно активизировались с конца ноября на территории, расположенной на стыке провинций Алеппо, Хама и Ракка. Командование ВС Сирии перебросило туда подкрепления, что помогло правительственным силам сохранить контроль над стратегическим шоссе Сальмия - Алеппо.