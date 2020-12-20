У фильма "Первому игроку приготовиться" будет продолжение

Вышедшую в ноябре книгу "Второму игроку приготовиться", соответственно, продолжение романа Эрнеста Клайна "Первому игроку приготовиться" (2011), также ждет экранизация.

О том, что лента Стивена Спилберга получит сиквел, рассказал сам Клайн, задумавшийся над второй книгой в 2015-м, начавший писать ее в 2017-м и завершивший уже под впечатлением от экранизации первого романа.

Работы над сиквелом стартовали, но о каких-то конкретных сроках говорить пока очень рано, передает ScreenRant - студия его еще даже не анонсировала официально.

При этом писатель надеется, что по крайней мере часть команды первого фильма вернется в проект.

По участию Спилберга информации нет, но вот Оливия Кук, сыгравшая Артемиду, подтвердила, что у нее есть контракт на сиквел. Тай Шеридан также пышет энтузиазмом вернуться к роли охотника за "пасхалками" Парсифаля.

"Первому игроку приготовиться" (Ready Player One) вышел в 2018 году, заработав в мировом прокате почти 593 миллиона долларов и профильную премию "Сатурн" в категории "Лучший научно-фантастический фильм".

Ранее сообщалось о подготовке экранизации другой книги Клайна - "Армады".