У побережья Нигерии пираты захватили судно с украинцами на борту

В водах Гвинейского залива вооруженные пираты захватили судно Stevia (флаг Камеруна) и взяли в заложники членов экипажа. Такую информацию в субботу распространила пресс-служба посольства Украины в Нигерии.

В диппредставительстве сообщили, что инцидент произошел 16 декабря. Группой неустановленных лиц были захвачены и вывезены в неизвестном направлении восемь членов экипажа, из которых шестеро - граждане Украины (всего на судне находилось 15 человек). "Остальные члены экипажа во время нападения успели попасть в защитное помещение и остались на судне", - цитирует "Интерфакс" сообщение посольства.

Сейчас Stevia находится в порту города Лагос (Нигерия). Консул поддерживает связь с украинскими моряками, которые находятся на борту.

Как отмечает портал Seafarers Journal, на судно напали вооруженные пираты, которые вместе с заложниками скрылись в неизвестном направлении. Есть данные, что в плен попали капитан, его старший и второй помощники, старший механик, электромеханик.