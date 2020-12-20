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Рубрика: В мире

У побережья Нигерии пираты захватили судно с украинцами на борту

В водах Гвинейского залива вооруженные пираты захватили судно Stevia (флаг Камеруна) и взяли в заложники членов экипажа. Такую информацию в субботу распространила пресс-служба посольства Украины в Нигерии.

Россияне были на борту захваченного пиратами в Гвинейском заливе танкера

В диппредставительстве сообщили, что инцидент произошел 16 декабря. Группой неустановленных лиц были захвачены и вывезены в неизвестном направлении восемь членов экипажа, из которых шестеро - граждане Украины (всего на судне находилось 15 человек). "Остальные члены экипажа во время нападения успели попасть в защитное помещение и остались на судне", - цитирует "Интерфакс" сообщение посольства.

Сейчас Stevia находится в порту города Лагос (Нигерия). Консул поддерживает связь с украинскими моряками, которые находятся на борту.

Как отмечает портал Seafarers Journal, на судно напали вооруженные пираты, которые вместе с заложниками скрылись в неизвестном направлении. Есть данные, что в плен попали капитан, его старший и второй помощники, старший механик, электромеханик.

В мире Африка Нигерия В мире экс-СССР Украина Нападения пиратов

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