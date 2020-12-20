Ученые рассказали, каким будет школьный цифровой учебник

Есть ли в наших школах хоть один электронный учебник? Увы, нет. В лучшем случае, PDF-версии бумажных книг или электронные формы учебников от издательств с небольшим интерактивом, например, тестами. А нужно совсем иное.

Каким должен быть школьный цифровой учебник, что от него требуется, останутся ли в нем домашние задания и упражнения?

Ученые Психологического института РАО ответили на эти трудные вопросы.

Первое - с цифровым учебником ребенок будет "общаться". Как это? Очень просто. Учебник должен "уметь" отвечать на действия ученика, моментально давать обратную связь. Условно говоря, решил задачку - выдал ответ - получил на экране "молодец" или "начинай сначала, есть ошибка". Посмотрел обучающий фильм - прошел проверочный тест - учебник сразу "выдал" результат…

Второе - цифровой учебник должен давать информацию в разных форматах. Это и текст, и графика, и видео, и звук...

Третье - в нем обязательно должны быть гиперссылки. Например, проходим по географии реки. Тут же могут быть ссылки на страницы, где ученики узнают химический состав воды и ее физические особенности, а также познакомятся с литературными произведениями, где описана, допустим, "Волга". Это, к слову, почти весь Островский, включая "Грозу".

Четвертое - учебник должен уметь "подстраиваться" под индивидуальные запросы школьника. Согласитесь, они разные, например, у тех, кто учится в спецклассе с математическим углублением и у тех, кто математику изучает в базе. Или у тех, кто имеет сложности со зрением или ментальные нарушения. Если у вас хорошее зрение, текст для вас будет черным на белом фоне, а если ребенок слабовидящий, то один щелчок кнопки - и текст станет желто-синим.

- А главное - с таким учебником можно взаимодействовать - к примеру, нажимать на выделенные термины и получать их определения во всплывающих окнах. Тот, кто забыл, что такое составное глагольное сказуемое или аллотропия, тут же получит подсказку. Интерактивный учебник иностранного языка имеет функцию озвучки: "кликаешь" на слово - в ответ получаешь информацию о том, как оно произносится, - рассказала кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник Психологического института РАО Наталья Борисенко.

Новые данные будут вноситься в цифровые учебники не раз в пять лет, как в бумажные, а каждые два - три дня. Звучит фантастически? Дело в том, что в некоторых странах именно такие учебники уже есть и именно так работают там редакторы.

В чем большой плюс цифровых учебников? Ученик получает возможность самоконтроля "в один клик", не дожидаясь, когда учитель проверит через неделю тетрадь с контрольной.

Наталья Борисенко замечает: "Работе с цифровым учебником школьнику поначалу придется научиться. Известно, что молодежь читает текст, как бы сканируя его, опираясь на какие-то определенные слова - идет быстрый поиск информации по ключевым словам. Значит, разработчикам учебников надо подумать о том, как сознательно замедлить чтение".

Тут помогут мини-задания, вопросы, которые заставят ученика "притормозить". А если требуется более осмысленное чтение, то никуда не деться от бумажных книг.