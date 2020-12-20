В Англии число бездомных в местах временного проживания побило рекорд

В Англии число бездомных людей, которых власти разметили в государственных точках временного проживания, достигло 253 тысячи человек. Это самый высокий показатель за последние 14 лет, говорится в докладе благотворительной организации Shelter.

Как отмечают исследователи, шесть тысяч человек потеряли свой дом и переехали в места временного размещения уже в первые три месяца с начала пандемии коронавируса. При этом аналитики уверены: на самом деле бездомных гораздо больше, просто не все они зафиксированы в списках местных властей.

Система точек временного размещения, которая действует в Британии, предполагает выделение помещения для проживания наиболее нуждающимся людям, лишившимся своего дома. В первую очередь это касается семей с детьми.

Оказавшиеся в беде британцы могут обратиться с заявкой к местным администрациям, и те уже подберут им жилье. Подобрать могут как кровать с талоном на питание, так и полноценную квартиру - все зависит от ситуации. В обмен люди обязаны платить государству арендную плату.