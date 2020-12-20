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20.12.2020 17:58
Рубрика: В мире

В Болгарии назвали причину бессилия США перед "Северным потоком-2"

Текст: Игорь Дунаевский

Соединенные Штаты не смогут остановить строительство газопровода "Северный поток-2" и других магистралей из России в Европу, поскольку не располагают инструментами для этого. Такое мнение на страницах болгарской газеты "Труд" выразила местный политолог Нина Дюлгерова.

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Эксперт уверена, что Россия достроит "СП-2", а американцы "бессильны" воспрепятствовать, так как "не могут предложить альтернативу". Это касается и "Балканского потока", который является продолжением газопровода "Турецкий поток".

Дюлгерова констатировала, что США стремятся к большему контролю над энергетическими рынками, позволяющему расширять политическое и экономическое влияние, а также пытаются нагнетать напряженность в отношениях России и Болгарии.

В рамках проекта "СП-2" ведется строительство двух ниток газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря, чья общая пропускная способность составит до 55 миллиардов кубометров в год. Администрация Дональда Трампа, продвигающая в Европе собственный сжиженный природный газ по более высокой цене, чем российский, взяла курс на агрессивное противодействие "СП-2", в том числе используя санкционные механизмы против участников проекта.

В мире Европа Болгария В мире США Экономика ВЭД Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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