В Болгарии назвали причину бессилия США перед "Северным потоком-2"

Соединенные Штаты не смогут остановить строительство газопровода "Северный поток-2" и других магистралей из России в Европу, поскольку не располагают инструментами для этого. Такое мнение на страницах болгарской газеты "Труд" выразила местный политолог Нина Дюлгерова.

Эксперт уверена, что Россия достроит "СП-2", а американцы "бессильны" воспрепятствовать, так как "не могут предложить альтернативу". Это касается и "Балканского потока", который является продолжением газопровода "Турецкий поток".

Дюлгерова констатировала, что США стремятся к большему контролю над энергетическими рынками, позволяющему расширять политическое и экономическое влияние, а также пытаются нагнетать напряженность в отношениях России и Болгарии.

В рамках проекта "СП-2" ведется строительство двух ниток газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря, чья общая пропускная способность составит до 55 миллиардов кубометров в год. Администрация Дональда Трампа, продвигающая в Европе собственный сжиженный природный газ по более высокой цене, чем российский, взяла курс на агрессивное противодействие "СП-2", в том числе используя санкционные механизмы против участников проекта.