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20.12.2020 11:02
Рубрика: В мире

В британской армии проведут сокращения персонала

Текст: Максим Макарычев
Британская армия намерена сократить сотни рабочих мест, несмотря на обещание Бориса Джонсона вложить дополнительные 16,5 миллиардов фунтов стерлингов в оборону страны.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Просочившиеся в Сеть документы раскрывают планы по значительному сокращению количества солдат, выполняющих служебные обязанности в так называемых запасных частях, которые оказывают важную поддержку боевым подразделениям. Эта информация, отмечает Daily Mail, полностью противоречит заявлению премьер-министра Бориса Джонсона, который сказал в ноябре, что "эра сокращения британского оборонного бюджета должна закончиться".

Фото: AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS
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Согласно планам, количество солдат, работающих в 3000-м отделении штаба и кадровой поддержки (SPS), будет сокращено на 15 процентов, что эквивалентно 450 должностям. Несмотря на то, что они отвечают за административные задачи, эти солдаты обучены сражаться и могут быть задействованы в бою. Также будут сокращены подразделения солдат-гуркхов, которые выполняют схожую задачу тылового обеспечения для знаменитых отрядов непальских солдат. В документах говорится, что сокращения, которые должны начаться в следующем году, необходимы, "чтобы снизить расходы на персонал, включая накладные расходы".

"Это шокирующая новость для многих, кто слышал громкое хвастовство Бориса Джонсона в отношении обеспечения обороноспособности", - сказал теневой министр обороны от лейбористов Джон Хили, отметив, что передовая линия британской армии целиком полагается на эти службы поддержки. Со своей стороны, полковник Ричард Кемп, бывший командующий британскими войсками в Афганистане, сослался на то, что во вспомогательных подразделениях уже сокращено большое количество солдат, кроме того, вакантные должности военных в британской армии стали чаще пополняться гражданскими лицами.

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