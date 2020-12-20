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20.12.2020 19:33
Рубрика: Экономика

Цены неглубокой заморозки

В цб рассказали о том, чего ждать от инфляции и сдерживания стоимости продуктов
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 287(8341)
Банк России из-за всплеска инфляции под конец года отказался от понижения ключевой ставки. Правда, вопрос о том, будет ли теперь это понижение вообще, повис в воздухе - прогнозы по динамике потребительских цен на ближайшие полгода стоят на довольно зыбкой почве. При этом к объявленной заморозке цен на ряд популярных продуктов в ЦБ явно относятся скептически и рекомендуют своевременно ее свернуть.
Брошь Эльвиры Набиуллиной в виде снегиря может подчеркивать период заморозков — как ключевой ставки, так и цен на некоторые продукты. Фото: РИА Новости Брошь Эльвиры Набиуллиной в виде снегиря может подчеркивать период заморозков — как ключевой ставки, так и цен на некоторые продукты. Фото: РИА Новости
Брошь Эльвиры Набиуллиной в виде снегиря может подчеркивать период заморозков — как ключевой ставки, так и цен на некоторые продукты. Фото: РИА Новости

Банк России снова сохранил ключевую ставку на отметке 4,25%. Главный виновник очередного сохранения ставки - разогнавшаяся инфляция, главный виновник разогнавшейся инфляции - всплеск цен на ряд популярных продовольственных товаров. Годовая инфляция в середине декабря составила 4,7%, по итогам всего года ЦБ прогнозирует 4,6-4,9%.

Фото: Сергей Михеев / РГ
Набиуллина предупредила об угрозе снижения доступности жилья

По оценке главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, рост цен на сахар и подсолнечное масло сверх ожиданий добавил к показателям инфляции 0,2 процентного пункта, на зерно - 0,3 процентного пункта. В декабре тему ускоренного роста цен на сахар и подсолнечное масло подняли в правительстве. В результате были заключены соглашения о стабилизации цен с производителями. Цены на сахар и подсолнечное масло будут, по сути, заморожены, и эти меры продлятся до конца I квартала 2021 года.

"Прежде всего нужно принимать меры экономического характера. И административные меры, как замораживание цен, регулирование цен, на мой личный взгляд, должны применяться после того, как исчерпаны экономические меры", - сообщила Набиуллина. Одновременно глава ЦБ подчеркнула возможные риски от длительного регулирования цен. "Эти административные меры, если уже применяются, должны быть очень краткосрочного действия. Потому что если они вдруг будут продлены, то, на мой взгляд, будут очевидны негативные эффекты, потому что это не только законсервирует дисбаланс спроса и предложения, но может привести и к разрастанию этого дисбаланса", - сказала Набиуллина.

Если меры по сдерживанию цен сработают, то в декабре, по оценке главы ЦБ, они могут снизить инфляцию на 0,1 процентного пункта. В ближайшие месяцы в ЦБ ожидают дальнейшего разгона роста потребительских цен - к весне годовая инфляция может превысить и 5%. При этом ЦБ подчеркивает неоднородность текущих тенденций в экономике и в динамике цен - в связи с этим регулятор начал говорить уже не о потенциале для снижения ключевой ставки, а об оценке самого наличия такого потенциала.

Меры правительства по сдерживанию цен на масло и сахар могут немного снизить инфляцию в декабре 

Таким образом, любое движение ключевой ставки может быть на какое-то время заморожено. Это, как и выбор способа регулирования цен на продукты, может подчеркивать выбор Набиуллиной броши на пресс-конференцию. Так, в этот раз глава ЦБ надела брошь со снегирем, птицей - предвестником заморозков.

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