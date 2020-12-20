В Китае призвали носить маски и после вакцинации от коронавируса

Даже после вакцинации от COVID-19 необходимо соблюдать меры индивидуальной защиты и носить маски. Об этом заявил замглавы государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Цзэн Исинь.

Он объяснил, что сейчас в мире нет ни одной вакцины, эффективность которой составляла бы 100%. В условиях отсутствия коллективного иммунитета, тем, кто получил вакцину, необходимо "по-прежнему соблюдать эти меры, чтобы гарантировать безопасность остальных людей", - цитирует РИА Новости чиновника. Он призвал граждан страны продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию, следить за гигиеной рук.

Накануне государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР объявил о начале вакцинации населения из группы риска. Однако сколько человек будет вакцинировано и какой именно вакциной, не уточнялось.

С начала пандемии в Китае заболели 86 806 человек, из них 4634 скончались. В больницах в настоящее время находятся 307 пациентов с COVID-19. По данным китайских властей, эпидемиологическая ситуация в стране стабильная, а главной угрозой остается вероятность завоза вируса из других стран.