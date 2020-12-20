В Нидерландах гражданам запретили выходить на улицы

Власти Нидерландов, в канун католического рождества запретившие гражданам выходить на улицу без необходимости, не собираться в группы больше двух человек и не приглашать гостей, пошли на новые жесткие меры из-за распространения пандемии COVID-19.

Как сообщает Euronews, начиная с 20 декабря и до 1 января все пассажирские авиарейсы в Нидерланды из Великобритании отменяются. Причина - новый штамм коронавируса, который стремительно распространяется на Туманном Альбионе и, по словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, является на 70 процентов более заразным, чем исходный вирус.

Тем временем в самих Нидерландах уже второй по счету локдаун вплоть до 19 января следующего года оставил граждан без возможности посетить любые магазины, не торгующие продуктами или товарами первой необходимости. На всей территории государства также закрыты кинотеатры, музеи, фитнес-центры, зоопарки, парикмахерские, школы.

Ранее глава нидерландского правительства Марк Рютте обратился к согражданам не планировать путешествия в соседние страны - Бельгию и Германию, а также выражал надежду на то, что к середине декабря ежедневное количество заражений в стране не будет превышать 3,6 тысячи человек в день. Однако в настоящее время этот показатель находится на уровне почти 10 тысяч человек в день. А всего в 17-ти миллионных Нидерландах зафиксировано более 613 тысяч случаев инфицирования COVID-19, при этом 10 тысяч граждан стали жертвами заболевания.