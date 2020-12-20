Нидерланды приостановили авиарейсы из Британии из-за нового штамма коронавируса

Власти Нидерландов сообщили, что прекращают принимать авиарейсы из Великобритании. Причиной такого решения стало выявление случая нового типа коронавируса, схожего с тем, который распространяется сейчас в Британии.

"В начале декабря был выявлен тот же тип вируса, что наблюдается и в Великобритании. Этот случай исследуется дополнительно", - цитирует РИА Новости сообщение, опубликованное на правительственном сайте. Национальный институт здравоохранения рекомендовал свести к минимуму риск ввоза в Нидерланды нового штамма, ограничив авиарейсы.

Запрет на рейсы из Британии вступит в силу с 06.00 (08.00 мск) 20 декабря и будет действовать до первого января 2021 года.

Напомним, в субботу вечером главный врач Англии Крис Уитти объявил, что в стране выявлен новый вариант коронавируса, который "может распространяться быстрее", чем предыдущие штаммы смертельной инфекции. В связи с ростом числа заболевших и с появлением нового типа вируса премьер Великобритании Борис Джонсон был вынужден пойти на "отмену Рождества", а также введение дополнительных ограничений в более благополучных районах.