В Британии выявлен новый крайне опасный вариант коронавируса

Главный врач Англии Крис Уитти в субботу вечером объявил о том, что в Британии выявлен новый вариант коронавируса, который "может распространяться быстрее", чем предыдущие штаммы смертельной инфекции.

На данный момент совокупность данных свидетельствует о том, что новый штамм "обладает значительным, существенным увеличением трансмиссивности", отметил профессор Крис Уитти, которого цитирует CNBC. По его словам, пока "нет доказательств", позволяющих предположить, что этот штамм вызывает более тяжелое заболевание, большее количество госпитализаций или влияет на лечение коронавируса и реакцию на вакцину.

Вместе с тем, по оценкам медицинских экспертов, новый вариант может быть на 70 процентов более передаваемым от человека к человеку, чем исходный штамм болезни. Уитти отметил, что новый вирус впервые появился в середине сентября в Лондоне или Кенте, а к середине ноября он стал причиной примерно 28 процентов случаев заражения в Лондоне и других частях юго-восточной Англии. По его словам, сейчас эти цифры намного выше: в Лондоне данные за последнюю неделю показывают, что на новый вариант приходится более 60 процентов новых случаев инфицирования. "Это говорит нам о том, что этот новый вариант не только быстро движется, но и становится доминирующим штаммом", - заключил главный врач Англии.

Напомним, что днем ранее власти ЮАР объявили о том, что местные ученые обнаружили новую мутацию коронавируса, которая широко циркулирует по всей стране. Новый вариант вируса отличается высокой степенью передачи инфекции, он стал доминирующим во второй волне коронавируса в ЮАР и вызывает серьезные заболевания у молодых и ранее здоровых людей, среди которых он протекает преимущественно в тяжелой форме.