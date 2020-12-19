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Рубрика: В мире

В ЮАР обнаружили новую мутацию коронавируса

Текст: Максим Макарычев
В ЮАР обнаружили новую мутацию коронавируса, которая широко циркулирует по всей стране, но пока не ясно, является ли она более серьезной, чем "исходная версия" смертельной инфекции.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе выступила с этим неожиданным и откровенным заявлением в пятницу вечером, выступая на брифинге вместе с ведущими южноафриканскими учеными-инфекционистами, включая профессоров Салима Абдула Карима и Тулио де Оливейру.

Фото: iStock
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Новый вариант вируса отличается высокой заразностью. Он стал доминирующим во второй волне коронавируса в ЮАР и протекает преимущественно в тяжелой форме у молодых и ранее здоровых людей, сообщает южноафриканское издание Sunday Times. Новый вариант SARS-CoV-2 имеет три мутации и ему проще связываться с рецепторами в организме человека. Впервые он был обнаружен в районе Восточного мыса. В настоящее время в некоторых регионах ЮАР на его долю приходится до 88 процентов заражений. Ученые раскритиковали молодежь, которая "гуляет, целуется на публике и не носит масок, а некоторые явно находятся в состоянии алкогольного опьянения".

Согласно последним данным, в ЮАР зарегистрировано 892 813 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, причем более девяти тысяч из них - за минувшие 24 часа. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 24 тысячи человек, причем 184 из них - за последние сутки.

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