В ЮАР обнаружили новую мутацию коронавируса

Министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе выступила с этим неожиданным и откровенным заявлением в пятницу вечером, выступая на брифинге вместе с ведущими южноафриканскими учеными-инфекционистами, включая профессоров Салима Абдула Карима и Тулио де Оливейру.

Новый вариант вируса отличается высокой заразностью. Он стал доминирующим во второй волне коронавируса в ЮАР и протекает преимущественно в тяжелой форме у молодых и ранее здоровых людей, сообщает южноафриканское издание Sunday Times. Новый вариант SARS-CoV-2 имеет три мутации и ему проще связываться с рецепторами в организме человека. Впервые он был обнаружен в районе Восточного мыса. В настоящее время в некоторых регионах ЮАР на его долю приходится до 88 процентов заражений. Ученые раскритиковали молодежь, которая "гуляет, целуется на публике и не носит масок, а некоторые явно находятся в состоянии алкогольного опьянения".

Согласно последним данным, в ЮАР зарегистрировано 892 813 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, причем более девяти тысяч из них - за минувшие 24 часа. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 24 тысячи человек, причем 184 из них - за последние сутки.