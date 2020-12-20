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20.12.2020 00:43
Рубрика: В мире

Джонсон, похититель Рождества

Текст: Максим Макарычев
Решение премьер-министра Британии Бориса Джонсона ввести третью по счету изоляцию во время пандемии коронавируса в Альбионе вызвало буквально яростную реакцию у жителей тех регионов Соединенного Королевства, в которых будут введены ограничительные меры. По аналогии с известным голливудским фильмом про Гринча, пользователи назвали Джонсона "похитителем Рождества".
Фото: Chris Jackson/Pool Photo via AP Фото: Chris Jackson/Pool Photo via AP
Фото: Chris Jackson/Pool Photo via AP
В Британии число инфицированных COVID превысило 2 миллиона

Борис Джонсон отменил Рождество для миллионов жителей Лондона и юго-востока Англии всего за несколько дней до главного национального праздника в году. Речь идет о трети населения Англии. Днем ​​премьер-министр провел экстренную пресс-конференцию, на которой он перевел ряд округов, в том числе Лондон, на новый "уровень 4", объяснив эти меры появлением нового, гораздо опасного штамма коронавируса. Эти меры подразумевают закрытие второстепенных магазинов и ограничения на поездки, в том числе приказ "оставаться дома" на Рождество, хотя всего несколько дней назад Джонсон настаивал на том, чтобы пятидневные праздничные каникулы не омрачались ограничениями, сообщает Daily Mail. Отметим, что решение пересмотреть рождественские планы было принято через несколько дней после того, как сам Джонсон обвинил лидера лейбористов Кейра Стармера в желании "отменить Рождество".

Решение Джонсона вызвало возмущение среди семей, которые уже составили рождественские планы, забронировали поездки и купили еду для встреч. Многие из пользователей используют социальные сети, чтобы выразить свою ярость. Один шокированный пользователь сказал: "Мне очень жаль, но моя семья потратила деньги на еду для моей родни, которая приедет в ближайшие несколько дней. Я вижу свою семью дважды в год, и я абсолютно опустошен, так как не могу объяснить, насколько это расстраивает и разочаровывает". Другой комментатор сказал, что уже строил планы и потратил деньги, чтобы навестить семью и не собирается оставаться дома один на Рождество, получив уведомление всего за четыре дня до праздника. Большинство пользователей заявили, что не будут соблюдать ограничительные меры. Многие из высказываний сопровождаются ненормативной лексикой, которая заменена "звездочками" в тексте.

Фото: iStock
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Между тем, решение Джонсона привело к возникновению паники и хаоса в магазинах, которые торгуют подарками и рождественскими товарами. Они будут закрыты в ближайшее время и оказались переполнены в субботу вечером покупателями, которые еще не приобрели подарки. На фотографиях с Оксфорд-стрит в Лондоне видно, что огромные толпы покупателей длиною в сотни метров наводняют центр столицы, чтобы сделать свои покупки в последний момент до введения мер уровня 4. Эксперты прогнозируют, что торговые сборы в Великобритании могут возрасти до ошеломляющих 2,5 миллионов фунтов стерлингов в минуту, потраченных до 22 декабря, поскольку покупатели в Лондоне обычно приобретают подарки в последнюю минуту.

Глава столичной полицейской федерации профсоюзов Кен Марш тем временем заявил, что полиция "не будет стучать в двери людей в Рождество", назвав ограничения 4-го уровня "непонятными" на фоне опасений по поводу того, как они будут применяться. По словам Марша, Джонсон "утратил доверие людей в праздничный период". Между тем полицейские подразделения на юге Англии заявили, что они увеличат патрулирование, чтобы наказать любого, кто нарушит ограничительные меры. В столичной полиции намерены направить своих сотрудников для "принятия мер против тех людей, чьи эгоистичные действия могут поставить под угрозу здоровье лондонцев". Речь, в частности, идет о лондонцах, который намерены выйти на многотысячный митинг протеста против коронавирусной политики Даунинг-стрит в воскресенье. "По всему городу будут размещены офицеры, которые будут принимать меры против тех людей, чьи эгоистичные действия могут поставить под угрозу здоровье лондонцев. Точно так же мы продолжим наше совместное правоприменение с 32-мя местными муниципалитетами Лондона, пресекая работу тех предприятий, которые также нарушают правила и подвергают опасности здоровье людей", - заявил комиссар столичной полиции Алекс Мюррей.

Взгляд из-за океана

Меры, принятые британским кабинетом министров, раскритиковал американский президент Дональд Трамп. Он дал понять, что США не будут следовать примеру Джонсона. "Мы не хотим изолироваться. Лекарство не может быть хуже самой проблемы!" - сказал Трамп в Twitter, комментируя новости из Лондона. Президент США неоднократно заявлял, что он выступает против введения еще одной общенациональной изоляции в ущерб интересам экономики и бизнеса.

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