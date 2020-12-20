Венчурные инвесторы вкладываются в машинное обучение

Пандемия заставила сократить объем инвестиций лишь 5% венчурных инвесторов. Почти у половины инвесторов сумма вложений за последний год выросла, и большинство прогнозируют дальнейшее увеличение инвестиционной активности в 2021 году, показало седьмое ежегодное исследование "Венчурный Барометр".

Средний чек сделки в этом году составил 1,4 млн долларов. Треть инвесторов обратили внимание на новые ниши, при этом третий год подряд высок интерес к проектам в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения. А вот проекты из сферы медицинских технологий (MedTech) и здоровья (HealthTech), несмотря на пандемию, особого интереса не вызвали. "По топ-20 сделок мы видим, что инвесторы выбрали для вложений наиболее устойчивую нишу решений для бизнеса. В рейтинге наибольший рост показали SaaS и B2B Software", - отметил инициатор исследования, основатель A.Partners Алексей Соловьев. Это связано с ростом числа компаний, перешедших на удаленную работу.

Главный драйвер роста рынка - инвестиции бизнес-ангелов на ранних стадиях: только через созданный в этом году клуб Angelsdeck бизнес-ангелы поучаствовали в 18 сделках на общую сумму 5 млн долларов. Также российские венчурные инвесторы активно интегрируются в международный рынок. У 79% из них есть зарубежные партнеры. Средняя доля российских проектов в портфеле инвесторов - 54%. Российский венчурный рынок остается небольшим - по разным оценкам, его объем составляет от 158,7 до 868,7 млн долларов по сравнению с объемом мирового рынка в 258,8 млрд долларов. По данным обзора MoneyTree от PwC и РВК, в первой половине 2020-го объемы российского венчурного рынка сократились на 9% до 240 млн долларов.

Анализ Счетной палаты показал, что рынку не хватает ориентиров для развития. Не утверждена стратегия развития рынка венчурных и прямых инвестиций до 2025 года, а стратегия инновационного развития прекращает свое действие в 2020 году. Направления развития отраслей с использованием венчурных механизмов фрагментарно содержатся только в 12 из 72 отраслевых стратегий, а использование механизмов венчурного финансирования предусмотрено только в 4 из 43 госпрограмм, отметил аудитор Дмитрий Зайцев.