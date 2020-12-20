Эффективная работа органов безопасности - одна из важнейших гарантий суверенного, демократического, самостоятельного развития России, заявил президент, выступая перед сотрудниками Службы внешней разведки, которая в воскресенье отметила свой столетний юбилей. Владимир Путин призвал противостоять любым попыткам переписать историю, в том числе замолчать или исказить роль отечественных спецслужб в разгроме нацизма.

В День работника органов государственной безопасности Путин посетил штаб-квартиру СВР и поздравил разведчиков с праздником и с вековым юбилеем. Под мелодию "С чего начинается Родина" президент возложил цветы к монументу на территории штаб-квартиры СВР, а затем выступил с речью. "Желаю успехов всем, кто защищает Россию, наш народ от внешних и внутренних угроз, отстаивает суверенитет и национальные интересы. И для кого безопасность и благополучие Родины были, есть и будут главным делом всей жизни", - сказал он.

"В одном боевом строю с сотрудниками СВР представители всех российских органов безопасности", - продолжил президент. "Мы по праву гордимся славными страницами истории ваших ведомств", - подчеркнул он. "В год 75-летия Великой Победы склоняем головы перед памятью всех, кто поднимал бойцов в атаку, в частях, сформированных из сотрудников органов безопасности, в самом пекле сражался на передовой, защищая Москву, Ленинград, Сталинград, сражаясь под Курском, на других важнейших направлениях Великой Отечественной войны, создавал партизанские отряды и выполнял ответственные задания в тылу, ликвидировал шпионов, предателей и диверсантов", - сказал Путин.

"Наша общая задача - противостоять любым попыткам переписать историю, в том числе замолчать или исказить роль отечественных спецслужб в разгроме нацизма, в целом в обеспечении национальных интересов нашей страны", - заявил президент. "Да, мы помним и, конечно, никогда не забудем трагических страниц ХХ века, никогда не забудем об уроках прошлого, о преступлениях и репрессиях против собственного народа", - добавил он. "Но безусловно и то, что эффективная работа органов безопасности, подчиненная закону и национальным интересам, всегда была и всегда будет исключительно значима для России. Это одна из важнейших гарантий суверенного, демократического, самостоятельного развития нашего многонационального общества. Его устойчивости перед любыми вызовами", - подчеркнул Путин.

Среди таких вызовов - международный терроризм. К нему у нашего народа особые счеты. "Мы помним всех, кто погиб, защищая Россию от этого жестокого врага", - подчеркнул президент. Создана мощная общегосударственная система борьбы с терроризмом. И если в 2010 году было зарегистрировано 779 преступлений террористической направленности, в 2015 году - уже 36, а за 11 с половиной месяцев этого года - два.

Президент поручил сотрудникам ФСБ и других служб под эгидой Национального антитеррористического комитета и впредь действовать так же решительно и последовательно. Необходимо развивать и достигнутые успехи в работе органов контрразведки. И самое серьезное внимание уделить информационной безопасности, борьбе с экстремизмом и коррупцией, преступлениями в сфере экономики.

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