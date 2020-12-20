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20.12.2020 20:40
Рубрика: Экономика

"Спутник" Содружества

Владимир Путин предложил странам СНГ вместе делать вакцины от COVID-19
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 287(8341)
Новые российские вакцины от коронавируса появятся в ближайшее время, заявил президент Владимир Путин на саммите СНГ и предложил содействие странам Содружества в организации их совместного выпуска.

Саммит прошел под председательством Узбекистана в формате видеоконференции. Лидеры утвердили Концепцию дальнейшего развития СНГ, приняли совместные заявления по случаю 75-летия создания ООН, о сотрудничестве в сфере обеспечения международной информационной безопасности и другие документы.

Фото: AP
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"2020 год был непростым", - отметил Путин. Пандемия заставила мобилизовать ресурсы на решение вопросов защиты жизни и здоровья граждан. Государства СНГ с самого начала исходили из целесообразности коллективных подходов в борьбе с эпидемией, подчеркнул президент.

Россия оказывала и будет оказывать всемерную помощь по противодействию коронавирусу и преодолению его последствий всем заинтересованным партнерам по СНГ, заверил Путин. Странам Содружества уже переданы тест-системы и реагенты для проведения 1,3 млн исследований на COVID-19 - это свыше 52 процентов всего содействия, предоставленного Россией за рубеж. Во многие государства СНГ направлялись российские миссии врачей и эпидемиологов. "И конечно, мы готовы содействовать всем странам Содружества в вакцинации населения с использованием российских вакцин, имеются в виду "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", - заявил президент. "В ближайшее время должны появиться другие наши вакцины. Предлагаем также вместе заняться организацией их производства", - сказал он. "Мы готовы к этой совместной работе и заинтересованы в ней, - подчеркнул Путин. - Это очень важно для населения наших стран. Имею в виду тесные контакты в экономической, гуманитарной сферах между нашими странами. Имею в виду, что через границы передвигаются сотни тысяч, миллионы наших граждан".

Еще одним серьезным вызовом, с которым пришлось столкнуться в этом году, Путин назвал беспрецедентные попытки вмешательства извне во внутренние дела некоторых стран Содружества. О стратегии дестабилизации ситуации в СНГ на саммите говорил и молдавский лидер Игорь Додон. Причем она нацелена в основном против России, убежден он.

Россия помогла тестами и реагентами для 1,3 млн исследований на инфекцию 

"И конечно, мы все переживали по поводу вооруженного конфликта в районе Нагорного Карабаха, в который вовлечены близкие всем нам государства - члены СНГ Азербайджан и Армения", - заявил Путин. Россия предприняла посреднические усилия, чтобы остановить кровопролитие, наши миротворцы делают все, чтобы не допустить нового обострения. Теперь перед международным сообществом и странами СНГ стоит задача помощи в гуманитарных проблемах.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Президент Вакцинация от коронавируса

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