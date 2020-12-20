Врач назвал предрасположенных к тяжелой форме COVID-19 людей

Внутри группы риска по коронавирусу есть люди, имеющие повышенный шанс заболеть тяжелой формой COVID-19. Об этом рассказал сосудистый хирург Амиран Демуров.

По его словам, хронические заболевания и преклонный возраст увеличивают риск заразиться коронавирусом, однако не гарантируют, что болезнь будет протекать в тяжелой форме. Исключение составляет предрасположенность к тромбообразованию, при наличии ее легкого течения.

В интервью радио Sputnik Демуров объяснил, что при развитии коронавирусной инфекции повышается активность свертывающей системы крови. У людей, склонных к тромбообразованию, риски повышаются. "Если у кого-то уже был в анамнезе инсульт или инфаркт, обусловленные тромбообразованием, то из-за коронавируса шанс нового эпизода выше, чем без инфекции", - рассказал хирург.

Он призвал не заниматься самолечением и не принимать без указания врача препараты, которые разжижают кровь. По его словам, бесконтрольный прием таких лекарств грозит побочными эффектами. В их числе кровотечения, в том числе длительные, которые сложно останавливать. Это могут быть внутренние кровотечения, кровоизлияния в головной мозг или глаза.