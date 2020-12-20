Новости

У побережья Нигерии пираты захватили судно с украинцами на борту 04:52
В Китае призвали носить маски и после вакцинации от коронавируса 04:27
В США побит антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки 04:04
В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом 03:34
Врач назвал предрасположенных к тяжелой форме COVID-19 людей 03:23
В астраханской больнице произошел пожар в хранилище с кислородом 02:53
Француз простоял во льду более 2,5 часов и установил мировой рекорд 02:34
USA Today: Трамп проведет Рождество и Новый год во Флориде 02:23
Сирийские военные уничтожили 39 террористов в боях в провинции Хама 02:03
Власти Чехии могут объявить максимальный уровень эпидемиологической угрозы 01:49
Пушков прокомментировал решение США по генконсульствам в России 01:22
Дубль Левандовски принес "Баварии" волевую победу над "Байером" 19.12.2020
Ученые выявили неожиданную способность коронавируса 19.12.2020
Нетаньяху первым в Израиле вакцинировался от коронавируса 19.12.2020
В Британии выявлен новый крайне опасный вариант коронавируса 19.12.2020
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило отметку в 75 миллионов 19.12.2020
В Британии число инфицированных COVID превысило 2 миллиона 19.12.2020
Госпиталь в Курске проверят после гибели 14 пациентов с COVID-19 19.12.2020
Трамп подозревает Китай в кибератаке на США 19.12.2020
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 255 военнослужащих 19.12.2020
Джонсон объявил о введении максимального уровня ограничений 19.12.2020
Месси сравнялся с Пеле по голам за один клуб 19.12.2020
В Таиланде зафиксирована вспышка коронавируса 19.12.2020
РФ и Саудовская Аравия подпишут план по экономическому сотрудничеству 19.12.2020
СМИ: Трамп устраняет китайские компании с фондового рынка США 19.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
Продавцов квартир обяжут возвращать деньги при разрыве сделки
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
О чем говорил Владимир Путин на большой пресс-конференции
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
20.12.2020 03:23
Рубрика: Общество

Врач назвал предрасположенных к тяжелой форме COVID-19 людей

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Внутри группы риска по коронавирусу есть люди, имеющие повышенный шанс заболеть тяжелой формой COVID-19. Об этом рассказал сосудистый хирург Амиран Демуров.

Фото: Константин Завражин
Вакцина "Спутник V" показала 100-процентную защиту от тяжелого COVID-19

По его словам, хронические заболевания и преклонный возраст увеличивают риск заразиться коронавирусом, однако не гарантируют, что болезнь будет протекать в тяжелой форме. Исключение составляет предрасположенность к тромбообразованию, при наличии ее легкого течения.

В интервью радио Sputnik Демуров объяснил, что при развитии коронавирусной инфекции повышается активность свертывающей системы крови. У людей, склонных к тромбообразованию, риски повышаются. "Если у кого-то уже был в анамнезе инсульт или инфаркт, обусловленные тромбообразованием, то из-за коронавируса шанс нового эпизода выше, чем без инфекции", - рассказал хирург.

Он призвал не заниматься самолечением и не принимать без указания врача препараты, которые разжижают кровь. По его словам, бесконтрольный прием таких лекарств грозит побочными эффектами. В их числе кровотечения, в том числе длительные, которые сложно останавливать. Это могут быть внутренние кровотечения, кровоизлияния в головной мозг или глаза.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пушков прокомментировал решение США по генконсульствам в России
Песков объяснил реакцию Запада на российскую вакцину от COVID-19
Попова: Эпидемия коронавируса в России может закончиться к весне
Врач назвал предрасположенных к тяжелой форме COVID-19 людей
С 1 января вступят в силу новые требования по установке новогодней елки
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации