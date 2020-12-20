За сутки в России подтверждено 28 948 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 18,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 7263
- 2 Санкт-Петербург 3759
- 3 Московская область 1539
- 4 Нижегородская область 499
- 5 Свердловская область 403
- 6 Архангельская область 397
- 7 Псковская область 395
- 8 Ростовская область 390
- 9 Республика Карелия 389
- 10 Воронежская область 386
- 11 Вологодская область 366
- 12 Республика Крым 357
- 13 Хабаровский край 340
- 14 Пермский край 333
- 15 Красноярский край 330
- 16 Челябинская область 314
- 17 Самарская область 307
- 18 Республика Коми 284
- 19 Мурманская область 283
- 20 Ульяновская область 283
- 21 Иркутская область 275
- 22 Волгоградская область 272
- 23 Саратовская область 260
- 24 Забайкальский край 257
- 25 Приморский край 241
- 26 Ставропольский край 241
- 27 Омская область 239
- 28 Тверская область 236
- 29 Кировская область 234
- 30 Ленинградская область 227
- 31 Ханты-Мансийский автономный округ 226
- 32 Республика Бурятия 215
- 33 Алтайский край 215
- 34 Тульская область 210
- 35 Удмуртская Республика 209
- 36 Новгородская область 206
- 37 Калининградская область 205
- 38 Брянская область 203
- 39 Республика Саха (Якутия) 202
- 40 Ярославская область 191
- 41 Пензенская область 189
- 42 Ямало-Ненецкий автономный округ 187
- 43 Владимирская область 187
- 44 Краснодарский край 187
- 45 Томская область 183
- 46 Астраханская область 181
- 47 Курская область 181
- 48 Белгородская область 181
- 49 Ивановская область 180
- 50 Республика Хакасия 179
- 51 Орловская область 177
- 52 Оренбургская область 177
- 53 Липецкая область 172
- 54 Тюменская область 169
- 55 Новосибирская область 169
- 56 Калужская область 166
- 57 Республика Башкортостан 159
- 58 Смоленская область 155
- 59 Республика Дагестан 154
- 60 Кемеровская область 153
- 61 Сахалинская область 149
- 62 Тамбовская область 149
- 63 Чеченская Республика 143
- 64 Амурская область 141
- 65 Рязанская область 135
- 66 Республика Чувашия 125
- 67 Костромская область 118
- 68 Курганская область 107
- 69 Республика Калмыкия 103
- 70 Республика Татарстан 101
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 100
- 72 Карачаево-Черкесская Республика 94
- 73 Республика Адыгея 92
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 88
- 75 Республика Мордовия 88
- 76 Республика Ингушетия 86
- 77 Республика Алтай 85
- 78 Республика Тыва 84
- 79 Севастополь 81
- 80 Камчатский край 80
- 81 Республика Марий Эл 52
- 82 Магаданская область 40
- 83 Еврейская автономная область 29
- 84 Ненецкий автономный округ 6
- 85 Чукотский автономный округ 5
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 848 377 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Кемеровская область 0,6%
- 2. Республика Алтай, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Иркутская область, Оренбургская область, Алтайский край, Свердловская область, Ставропольский край, Новосибирская область, Республика Дагестан, Краснодарский край 0,7%
- 3. Республика Калмыкия, Республика Саха (Якутия), Республика Ингушетия, Еврейская автономная область, Томская область, Нижегородская область, Пензенская область, Ненецкий автономный округ, Республика Северная Осетия-Алания, Красноярский край, Рязанская область, Тюменская область, Саратовская область, Волгоградская область, Республика Чувашия, Ростовская область, Республика Татарстан 0,8%
За последние сутки подтверждено 511 летальных случаев
- Москва 77
- Санкт-Петербург 73
- Воронежская область 22
- Ростовская область 21
- Пермский край 19
- Иркутская область 18
- Свердловская область 16
- Нижегородская область 14
- Красноярский край 14
- Московская область 13
- Тульская область 12
- Краснодарский край 12
- Брянская область 9
- Республика Коми 9
- Алтайский край 9
- Вологодская область 7
- Республика Крым 7
- Республика Чувашия 7
- Республика Хакасия 7
- Новосибирская область 7
- Омская область 7
- Волгоградская область 6
- Севастополь 6
- Ставропольский край 6
- Самарская область 6
- Белгородская область 5
- Ивановская область 5
- Курская область 5
- Ярославская область 5
- Ленинградская область 5
- Мурманская область 5
- Оренбургская область 5
- Саратовская область 5
- Республика Бурятия 5
- Приморский край 5
- Калужская область 4
- Курганская область 4
- Челябинская область 4
- Республика Саха (Якутия) 4
- Тамбовская область 3
- Астраханская область 3
- Республика Алтай 3
- Кемеровская область 3
- Липецкая область 2
- Орловская область 2
- Калининградская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Республика Башкортостан 2
- Удмуртская Республика 2
- Пензенская область 2
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Костромская область 1
- Республика Карелия 1
- Псковская область 1
- Республика Дагестан 1
- Республика Ингушетия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Чеченская Республика 1
- Кировская область 1
- Ульяновская область 1
- Тюменская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 50 858 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 20 915 человек
- Москва 4790
- Санкт-Петербург 2326
- Московская область 1098
- Республика Карелия 590
- Хабаровский край 508
- Нижегородская область 437
- Свердловская область 409
- Красноярский край 397
- Архангельская область 394
- Воронежская область 383
- Республика Коми 355
- Вологодская область 345
- Самарская область 303
- Ростовская область 279
- Мурманская область 276
- Саратовская область 268
- Пермский край 265
- Омская область 236
- Ханты-Мансийский автономный округ 234
- Кировская область 228
- Ямало-Ненецкий автономный округ 217
- Иркутская область 214
- Алтайский край 208
- Томская область 205
- Забайкальский край 201
- Республика Саха (Якутия) 196
- Ставропольский край 190
- Волгоградская область 186
- Ленинградская область 184
- Владимирская область 181
- Удмуртская Республика 181
- Кемеровская область 181
- Курская область 177
- Республика Хакасия 177
- Оренбургская область 175
- Ярославская область 174
- Тульская область 170
- Калужская область 161
- Брянская область 160
- Тюменская область 158
- Республика Бурятия 148
- Ульяновская область 145
- Кабардино-Балкарская Республика 133
- Амурская область 126
- Рязанская область 124
- Пензенская область 117
- Республика Дагестан 114
- Республика Чувашия 109
- Новосибирская область 109
- Приморский край 107
- Краснодарский край 103
- Курганская область 102
- Белгородская область 93
- Республика Крым 92
- Карачаево-Черкесская Республика 90
- Республика Адыгея 82
- Смоленская область 81
- Тамбовская область 79
- Республика Мордовия 76
- Республика Северная Осетия - Алания 73
- Астраханская область 72
- Республика Тыва 68
- Республика Алтай 64
- Камчатский край 64
- Калининградская область 63
- Республика Калмыкия 62
- Чеченская Республика 62
- Новгородская область 61
- Севастополь 57
- Псковская область 51
- Магаданская область 47
- Сахалинская область 43
- Орловская область 42
- Республика Марий Эл 40
- Ивановская область 30
- Тверская область 28
- Челябинская область 28
- Липецкая область 27
- Республика Башкортостан 25
- Республика Татарстан 22
- Костромская область 21
- Еврейская автономная область 10
- Республика Ингушетия 8
За весь период выписано по выздоровлению по России 2 275 657 человек.