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20.12.2020 11:10
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 28 948 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 18,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 7263
  • 2 Санкт-Петербург 3759
  • 3 Московская область 1539
  • 4 Нижегородская область 499
  • 5 Свердловская область 403
  • 6 Архангельская область 397
  • 7 Псковская область 395
  • 8 Ростовская область 390
  • 9 Республика Карелия 389
  • 10 Воронежская область 386
  • 11 Вологодская область 366
  • 12 Республика Крым 357
  • 13 Хабаровский край 340
  • 14 Пермский край 333
  • 15 Красноярский край 330
  • 16 Челябинская область 314
  • 17 Самарская область 307
  • 18 Республика Коми 284
  • 19 Мурманская область 283
  • 20 Ульяновская область 283
  • 21 Иркутская область 275
  • 22 Волгоградская область 272
  • 23 Саратовская область 260
  • 24 Забайкальский край 257
  • 25 Приморский край 241
  • 26 Ставропольский край 241
  • 27 Омская область 239
  • 28 Тверская область 236
  • 29 Кировская область 234
  • 30 Ленинградская область 227
  • 31 Ханты-Мансийский автономный округ 226
  • 32 Республика Бурятия 215
  • 33 Алтайский край 215
  • 34 Тульская область 210
  • 35 Удмуртская Республика 209
  • 36 Новгородская область 206
  • 37 Калининградская область 205
  • 38 Брянская область 203
  • 39 Республика Саха (Якутия) 202
  • 40 Ярославская область 191
  • 41 Пензенская область 189
  • 42 Ямало-Ненецкий автономный округ 187
  • 43 Владимирская область 187
  • 44 Краснодарский край 187
  • 45 Томская область 183
  • 46 Астраханская область 181
  • 47 Курская область 181
  • 48 Белгородская область 181
  • 49 Ивановская область 180
  • 50 Республика Хакасия 179
  • 51 Орловская область 177
  • 52 Оренбургская область 177
  • 53 Липецкая область 172
  • 54 Тюменская область 169
  • 55 Новосибирская область 169
  • 56 Калужская область 166
  • 57 Республика Башкортостан 159
  • 58 Смоленская область 155
  • 59 Республика Дагестан 154
  • 60 Кемеровская область 153
  • 61 Сахалинская область 149
  • 62 Тамбовская область 149
  • 63 Чеченская Республика 143
  • 64 Амурская область 141
  • 65 Рязанская область 135
  • 66 Республика Чувашия 125
  • 67 Костромская область 118
  • 68 Курганская область 107
  • 69 Республика Калмыкия 103
  • 70 Республика Татарстан 101
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 100
  • 72 Карачаево-Черкесская Республика 94
  • 73 Республика Адыгея 92
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 88
  • 75 Республика Мордовия 88
  • 76 Республика Ингушетия 86
  • 77 Республика Алтай 85
  • 78 Республика Тыва 84
  • 79 Севастополь 81
  • 80 Камчатский край 80
  • 81 Республика Марий Эл 52
  • 82 Магаданская область 40
  • 83 Еврейская автономная область 29
  • 84 Ненецкий автономный округ 6
  • 85 Чукотский автономный округ 5

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 848 377 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Кемеровская область 0,6%
  • 2. Республика Алтай, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Иркутская область, Оренбургская область, Алтайский край, Свердловская область, Ставропольский край, Новосибирская область, Республика Дагестан, Краснодарский край 0,7%
  • 3. Республика Калмыкия, Республика Саха (Якутия), Республика Ингушетия, Еврейская автономная область, Томская область, Нижегородская область, Пензенская область, Ненецкий автономный округ, Республика Северная Осетия-Алания, Красноярский край, Рязанская область, Тюменская область, Саратовская область, Волгоградская область, Республика Чувашия, Ростовская область, Республика Татарстан 0,8%
За последние сутки подтверждено 511 летальных случаев
  • Москва 77
  • Санкт-Петербург 73
  • Воронежская область 22
  • Ростовская область 21
  • Пермский край 19
  • Иркутская область 18
  • Свердловская область 16
  • Нижегородская область 14
  • Красноярский край 14
  • Московская область 13
  • Тульская область 12
  • Краснодарский край 12
  • Брянская область 9
  • Республика Коми 9
  • Алтайский край 9
  • Вологодская область 7
  • Республика Крым 7
  • Республика Чувашия 7
  • Республика Хакасия 7
  • Новосибирская область 7
  • Омская область 7
  • Волгоградская область 6
  • Севастополь 6
  • Ставропольский край 6
  • Самарская область 6
  • Белгородская область 5
  • Ивановская область 5
  • Курская область 5
  • Ярославская область 5
  • Ленинградская область 5
  • Мурманская область 5
  • Оренбургская область 5
  • Саратовская область 5
  • Республика Бурятия 5
  • Приморский край 5
  • Калужская область 4
  • Курганская область 4
  • Челябинская область 4
  • Республика Саха (Якутия) 4
  • Тамбовская область 3
  • Астраханская область 3
  • Республика Алтай 3
  • Кемеровская область 3
  • Липецкая область 2
  • Орловская область 2
  • Калининградская область 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Удмуртская Республика 2
  • Пензенская область 2
  • Ханты-Мансийский автономный округ 2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Костромская область 1
  • Республика Карелия 1
  • Псковская область 1
  • Республика Дагестан 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Чеченская Республика 1
  • Кировская область 1
  • Ульяновская область 1
  • Тюменская область 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 50 858 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 20 915 человек
  • Москва 4790
  • Санкт-Петербург 2326
  • Московская область 1098
  • Республика Карелия 590
  • Хабаровский край 508
  • Нижегородская область 437
  • Свердловская область 409
  • Красноярский край 397
  • Архангельская область 394
  • Воронежская область 383
  • Республика Коми 355
  • Вологодская область 345
  • Самарская область 303
  • Ростовская область 279
  • Мурманская область 276
  • Саратовская область 268
  • Пермский край 265
  • Омская область 236
  • Ханты-Мансийский автономный округ 234
  • Кировская область 228
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 217
  • Иркутская область 214
  • Алтайский край 208
  • Томская область 205
  • Забайкальский край 201
  • Республика Саха (Якутия) 196
  • Ставропольский край 190
  • Волгоградская область 186
  • Ленинградская область 184
  • Владимирская область 181
  • Удмуртская Республика 181
  • Кемеровская область 181
  • Курская область 177
  • Республика Хакасия 177
  • Оренбургская область 175
  • Ярославская область 174
  • Тульская область 170
  • Калужская область 161
  • Брянская область 160
  • Тюменская область 158
  • Республика Бурятия 148
  • Ульяновская область 145
  • Кабардино-Балкарская Республика 133
  • Амурская область 126
  • Рязанская область 124
  • Пензенская область 117
  • Республика Дагестан 114
  • Республика Чувашия 109
  • Новосибирская область 109
  • Приморский край 107
  • Краснодарский край 103
  • Курганская область 102
  • Белгородская область 93
  • Республика Крым 92
  • Карачаево-Черкесская Республика 90
  • Республика Адыгея 82
  • Смоленская область 81
  • Тамбовская область 79
  • Республика Мордовия 76
  • Республика Северная Осетия - Алания 73
  • Астраханская область 72
  • Республика Тыва 68
  • Республика Алтай 64
  • Камчатский край 64
  • Калининградская область 63
  • Республика Калмыкия 62
  • Чеченская Республика 62
  • Новгородская область 61
  • Севастополь 57
  • Псковская область 51
  • Магаданская область 47
  • Сахалинская область 43
  • Орловская область 42
  • Республика Марий Эл 40
  • Ивановская область 30
  • Тверская область 28
  • Челябинская область 28
  • Липецкая область 27
  • Республика Башкортостан 25
  • Республика Татарстан 22
  • Костромская область 21
  • Еврейская автономная область 10
  • Республика Ингушетия 8

За весь период выписано по выздоровлению по России 2 275 657 человек.

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