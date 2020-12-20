За сутки в России подтверждено 28 948 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 18,4% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 7263

2 Санкт-Петербург 3759

3 Московская область 1539

4 Нижегородская область 499

5 Свердловская область 403

6 Архангельская область 397

7 Псковская область 395

8 Ростовская область 390

9 Республика Карелия 389

10 Воронежская область 386

11 Вологодская область 366

12 Республика Крым 357

13 Хабаровский край 340

14 Пермский край 333

15 Красноярский край 330

16 Челябинская область 314

17 Самарская область 307

18 Республика Коми 284

19 Мурманская область 283

20 Ульяновская область 283

21 Иркутская область 275

22 Волгоградская область 272

23 Саратовская область 260

24 Забайкальский край 257

25 Приморский край 241

26 Ставропольский край 241

27 Омская область 239

28 Тверская область 236

29 Кировская область 234

30 Ленинградская область 227

31 Ханты-Мансийский автономный округ 226

32 Республика Бурятия 215

33 Алтайский край 215

34 Тульская область 210

35 Удмуртская Республика 209

36 Новгородская область 206

37 Калининградская область 205

38 Брянская область 203

39 Республика Саха (Якутия) 202

40 Ярославская область 191

41 Пензенская область 189

42 Ямало-Ненецкий автономный округ 187

43 Владимирская область 187

44 Краснодарский край 187

45 Томская область 183

46 Астраханская область 181

47 Курская область 181

48 Белгородская область 181

49 Ивановская область 180

50 Республика Хакасия 179

51 Орловская область 177

52 Оренбургская область 177

53 Липецкая область 172

54 Тюменская область 169

55 Новосибирская область 169

56 Калужская область 166

57 Республика Башкортостан 159

58 Смоленская область 155

59 Республика Дагестан 154

60 Кемеровская область 153

61 Сахалинская область 149

62 Тамбовская область 149

63 Чеченская Республика 143

64 Амурская область 141

65 Рязанская область 135

66 Республика Чувашия 125

67 Костромская область 118

68 Курганская область 107

69 Республика Калмыкия 103

70 Республика Татарстан 101

71 Кабардино-Балкарская Республика 100

72 Карачаево-Черкесская Республика 94

73 Республика Адыгея 92

74 Республика Северная Осетия-Алания 88

75 Республика Мордовия 88

76 Республика Ингушетия 86

77 Республика Алтай 85

78 Республика Тыва 84

79 Севастополь 81

80 Камчатский край 80

81 Республика Марий Эл 52

82 Магаданская область 40

83 Еврейская автономная область 29

84 Ненецкий автономный округ 6

85 Чукотский автономный округ 5 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 848 377 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Кемеровская область 0,6%

2. Республика Алтай, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Иркутская область, Оренбургская область, Алтайский край, Свердловская область, Ставропольский край, Новосибирская область, Республика Дагестан, Краснодарский край 0,7%

3. Республика Калмыкия, Республика Саха (Якутия), Республика Ингушетия, Еврейская автономная область, Томская область, Нижегородская область, Пензенская область, Ненецкий автономный округ, Республика Северная Осетия-Алания, Красноярский край, Рязанская область, Тюменская область, Саратовская область, Волгоградская область, Республика Чувашия, Ростовская область, Республика Татарстан 0,8% За последние сутки подтверждено 511 летальных случаев Москва 77

Санкт-Петербург 73

Воронежская область 22

Ростовская область 21

Пермский край 19

Иркутская область 18

Свердловская область 16

Нижегородская область 14

Красноярский край 14

Московская область 13

Тульская область 12

Краснодарский край 12

Брянская область 9

Республика Коми 9

Алтайский край 9

Вологодская область 7

Республика Крым 7

Республика Чувашия 7

Республика Хакасия 7

Новосибирская область 7

Омская область 7

Волгоградская область 6

Севастополь 6

Ставропольский край 6

Самарская область 6

Белгородская область 5

Ивановская область 5

Курская область 5

Ярославская область 5

Ленинградская область 5

Мурманская область 5

Оренбургская область 5

Саратовская область 5

Республика Бурятия 5

Приморский край 5

Калужская область 4

Курганская область 4

Челябинская область 4

Республика Саха (Якутия) 4

Тамбовская область 3

Астраханская область 3

Республика Алтай 3

Кемеровская область 3

Липецкая область 2

Орловская область 2

Калининградская область 2

Республика Калмыкия 2

Республика Башкортостан 2

Удмуртская Республика 2

Пензенская область 2

Ханты-Мансийский автономный округ 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Костромская область 1

Республика Карелия 1

Псковская область 1

Республика Дагестан 1

Республика Ингушетия 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Чеченская Республика 1

Кировская область 1

Ульяновская область 1

Тюменская область 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 50 858 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 20 915 человек Москва 4790

Санкт-Петербург 2326

Московская область 1098

Республика Карелия 590

Хабаровский край 508

Нижегородская область 437

Свердловская область 409

Красноярский край 397

Архангельская область 394

Воронежская область 383

Республика Коми 355

Вологодская область 345

Самарская область 303

Ростовская область 279

Мурманская область 276

Саратовская область 268

Пермский край 265

Омская область 236

Ханты-Мансийский автономный округ 234

Кировская область 228

Ямало-Ненецкий автономный округ 217

Иркутская область 214

Алтайский край 208

Томская область 205

Забайкальский край 201

Республика Саха (Якутия) 196

Ставропольский край 190

Волгоградская область 186

Ленинградская область 184

Владимирская область 181

Удмуртская Республика 181

Кемеровская область 181

Курская область 177

Республика Хакасия 177

Оренбургская область 175

Ярославская область 174

Тульская область 170

Калужская область 161

Брянская область 160

Тюменская область 158

Республика Бурятия 148

Ульяновская область 145

Кабардино-Балкарская Республика 133

Амурская область 126

Рязанская область 124

Пензенская область 117

Республика Дагестан 114

Республика Чувашия 109

Новосибирская область 109

Приморский край 107

Краснодарский край 103

Курганская область 102

Белгородская область 93

Республика Крым 92

Карачаево-Черкесская Республика 90

Республика Адыгея 82

Смоленская область 81

Тамбовская область 79

Республика Мордовия 76

Республика Северная Осетия - Алания 73

Астраханская область 72

Республика Тыва 68

Республика Алтай 64

Камчатский край 64

Калининградская область 63

Республика Калмыкия 62

Чеченская Республика 62

Новгородская область 61

Севастополь 57

Псковская область 51

Магаданская область 47

Сахалинская область 43

Орловская область 42

Республика Марий Эл 40

Ивановская область 30

Тверская область 28

Челябинская область 28

Липецкая область 27

Республика Башкортостан 25

Республика Татарстан 22

Костромская область 21

Еврейская автономная область 10

Республика Ингушетия 8 За весь период выписано по выздоровлению по России 2 275 657 человек. Академик назвал условие повторного заражения коронавирусом