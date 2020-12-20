Запуск нового российского модуля к МКС могут перенести на июль

Запуск российского многоцелевого лабораторного модуля "Наука" на Международную космическую станцию (МКС) могут отложить на июль 2021 года. Ранее сообщалось, что запуск ожидается в конце апреля.

Новая информация содержится в предварительной программе полета станции, разработанной в РКК "Энергия". Старт модуля на ракете-носителе "Протон-М" с космодрома Байконур намечен на 15 июля, а его стыковка с МКС - на 23 июля, пишет РИА Новости ссылаясь на пока еще не утвержденный документ.

Модуль "Наука" должен стать одним из самых крупных на станции, его масса около 21 тонны. Его ждут и космонавты, и ученые, он позволит вывести научные исследования на принципиально новый уровень. Высокая степень автоматизации позволит сократить количество дорогостоящих выходов в открытый космос - многие операции можно будет выполнять не покидая МКС.

Сейчас в составе российского сегмента станции находятся пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря", служебный модуль "Звезда", стыковочный отсек "Пирс" и малые исследовательские модули "Поиск" и "Рассвет".