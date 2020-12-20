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20.12.2020 19:33
Рубрика: В мире

О вакцине и независимости

Зеленский признал Украину страной третьего сорта
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 287(8341)
Президент Украины Владимир Зеленский не может объяснить населению страны отказ от российской вакцины "Спутник V". Однако ни производить, ни покупать российское средство против коронавируса все равно не будет. На это Зеленский пожаловался изданию The New York Times.
Для Зеленского стало обидным откровением, что никто в мире, кроме России, не готов поставлять на Украину вакцину. Фото: AP Для Зеленского стало обидным откровением, что никто в мире, кроме России, не готов поставлять на Украину вакцину. Фото: AP
Для Зеленского стало обидным откровением, что никто в мире, кроме России, не готов поставлять на Украину вакцину. Фото: AP

Американский интервьюер прямо спросил его, будет ли Украина покупать российскую вакцину с учетом того, что получение препарата от компании Pfizer "приостановлено" из-за запрета его экспорта из США. "Я столкнулся с тем, что утрачены позиции Украины в мире и Европе с точки зрения приоритетности стран. Мы не входим в список стран, которые первыми получают вакцину. Я не знаю, сколько десятилетий потеряно за время независимости, но это есть, и я признаю этот факт. Я с этим борюсь. Я считаю, что именно США и Великобритания сегодня могли бы очень сильно повлиять на то, чтобы Украина была в приоритете стран Европы, получающими вакцину первыми", - ответил Зеленский.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Также он заявил, что покупка Украиной российских прививок "может стать еще одним геополитическим ударом". "Конечно, объяснить украинскому обществу, почему, если Америка и Европа не дают тебе вакцин, то ты не должен брать ее у России, любому человеку, который умирает, - объяснить это невозможно. Другое дело, что мы не должны допускать того, чтобы Украина принимала российскую вакцину", - сказал Зеленский, добавив, что у него якобы нет доказательств "стопроцентного положительного эффекта" российской вакцины.

Иными словами, весь пространный ответ украинского президента на вопрос о "Спутник V" , который американский журналист, к слову, задал дважды, сводился к нижайшей просьбе включить Украину хотя бы в список стран, которым дадут возможность купить американскую вакцину во вторую очередь. И к очередным заверениям, что украинцы прививаться российской вакциной не будут.

Напомним, в октябре посольство США на Украине в своем Facebook прямо заявило, что эта страна не будет закупать российскую вакцину. Также официальный Киев отверг инициативу сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука о производстве "Спутник V" в Харькове. Максимум, на который сегодня рассчитывает Украина, по словам министра здравоохранения Степанова, это 4 миллиона прививок от неназванных производителей в марте-апреле в рамках глобальной инициативы "Ковакс". Однако и в этом мизере никакой уверенности нет: по прогнозам журнала The Economist, Украина получит вакцину одной из последних - в лучшем случае к апрелю 2022 года и до конца 2023 года в худшем.

В мире экс-СССР Украина Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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