Американский интервьюер прямо спросил его, будет ли Украина покупать российскую вакцину с учетом того, что получение препарата от компании Pfizer "приостановлено" из-за запрета его экспорта из США. "Я столкнулся с тем, что утрачены позиции Украины в мире и Европе с точки зрения приоритетности стран. Мы не входим в список стран, которые первыми получают вакцину. Я не знаю, сколько десятилетий потеряно за время независимости, но это есть, и я признаю этот факт. Я с этим борюсь. Я считаю, что именно США и Великобритания сегодня могли бы очень сильно повлиять на то, чтобы Украина была в приоритете стран Европы, получающими вакцину первыми", - ответил Зеленский.
Также он заявил, что покупка Украиной российских прививок "может стать еще одним геополитическим ударом". "Конечно, объяснить украинскому обществу, почему, если Америка и Европа не дают тебе вакцин, то ты не должен брать ее у России, любому человеку, который умирает, - объяснить это невозможно. Другое дело, что мы не должны допускать того, чтобы Украина принимала российскую вакцину", - сказал Зеленский, добавив, что у него якобы нет доказательств "стопроцентного положительного эффекта" российской вакцины.
Иными словами, весь пространный ответ украинского президента на вопрос о "Спутник V" , который американский журналист, к слову, задал дважды, сводился к нижайшей просьбе включить Украину хотя бы в список стран, которым дадут возможность купить американскую вакцину во вторую очередь. И к очередным заверениям, что украинцы прививаться российской вакциной не будут.
Напомним, в октябре посольство США на Украине в своем Facebook прямо заявило, что эта страна не будет закупать российскую вакцину. Также официальный Киев отверг инициативу сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука о производстве "Спутник V" в Харькове. Максимум, на который сегодня рассчитывает Украина, по словам министра здравоохранения Степанова, это 4 миллиона прививок от неназванных производителей в марте-апреле в рамках глобальной инициативы "Ковакс". Однако и в этом мизере никакой уверенности нет: по прогнозам журнала The Economist, Украина получит вакцину одной из последних - в лучшем случае к апрелю 2022 года и до конца 2023 года в худшем.