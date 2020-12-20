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20.12.2020 13:07
Рубрика: В мире

Зятя короля Испании изолировали после контакта с инфицированным COVID-19

Текст: Юрий Когалов

Зятя короля Испании Филиппа VI, мужа его сестры Кристины Иньяки Урдангарина, отбывающего срок в тюрьме за мошенничество, изолировали после контакта с инфицированным коронавирусом. Как стало известно местным СМИ, с заболевшим он пересекся во время работы волонтером в социальном центре.

Фото: REUTERS
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По данным агентства Europa press, Урдангарин уже несколько дней находится в карантине в тюрьме Бриева. Тест на коронавирус дал отрицательный результат. Однако на всякий случай его изолировали от других заключенных, не давали пользоваться местами общего пользования, например, спортивным залом, а главное ему запретили покидать стены тюрьмы (вот уже больше года он помогает постояльцам социально-медицинского центра в местечке Посуэло-де-Аларкон под Мадридом).

И это значит, что теперь под большим вопросом, сможет ли он встретиться с семьей на Рождество. В прошлом году Урдангарин смог получить разрешение на "отпуск". Несколько дней он провел вне тюрьмы со своей супругой и детьми. Сейчас это сделать гораздо сложнее еще и потому, что в Испании серьезно ограничили перемещение между регионами, а члены семьи Урдангарина в настоящее время живут в разных местах (один из сыновей - в Мадриде, второй - в Барселоне, третий в Лондоне, а супруга с дочерью - в Женеве).

Кстати, в настоящее время решается вопрос об изменении условий отбывания наказания Урдангарином. Тюремные власти готовы перевести на облегченный режим (третий из четырех существующих), что даст зятю короля относительную свободу, он будет обязан возвращаться в тюрьму лишь на ночь. Такой подарок Урдангарин вполне может получить к праздникам. Вот только выйдет ли он за стены пенитенциарного учреждения до Рождества еще под вопросом. Десять обязательных дней карантина после контакта с инфицированным уже почти истекли, но этот срок может быть увеличен, если того потребуют врачи.

Напомним, супруг инфанты Кристины входил в состав руководства института Noos, некоммерческой организации, занимавшейся проведением различных спортивных мероприятий. Урдангарин и его партнер Диего Торрес убеждали администрации различных городов и автономных сообществ подписывать договоры с этим институтом. Организация сильно завышала стоимость контрактов на проведение мероприятий, а полученные средства направлялись в коммерческие фирмы, включая Aizoon, владельцами которой были инфанта Кристина и ее супруг.

Дело возбудили в 2011 году, а окончательный вердикт по нему вынесли лишь в 2018-м. Изначально прокуратура Балеарских островов требовала назначить Урдангарину наказание в виде 19,5 лет тюремного заключения. Однако Верховный суд пиренейского королевства приговорил зятя короля Испании к значительно меньшему сроку - пяти годам и 10 месяцам лишения свободы. Примечательно, что тюремный срок оказался даже меньше, чем постановил суд предыдущей инстанции - суд Пальмы-де-Майорки приговорил Урдангарина к шести годам и трем месяцам лишения свободы, обвинение же хотело увеличить этот срок до десяти лет и обжаловало приговор.

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При этом Урдангарину было разрешено самостоятельно определить место, где он будет отбывать наказание, и в результате он выбрал тюрьму в местечке Бриева провинции Авила, недалеко от Мадрида. Особую пикантность придает тот факт, что тюрьма женская. В ней есть лишь небольшой модуль, предназначенный для мужчин. До того, как там поселился Урдангарин, он пустовал.

В сентябре 2019 года Урдангарин получил возможность покидать стены тюрьмы дважды в неделю, чтобы работать волонтером в социальном центре. А в декабре ему дали четырехдневный "отпуск", чтобы провести Рождество с семьей.

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