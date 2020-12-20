Точку на пребывании Британии в Европейском союзе поставит один из символов Альбиона - Биг-Бен. 31 декабря, когда в Брюсселе наступит полночь, часы на башне Вестминстерского дворца в Лондоне пробьют впервые за несколько лет.

Напомним, что с 2017 года часовая башня Вестминстерского дворца, которая еще называется Башней Елизаветы, закрыта строительными лесами - там проводят реставрационные работы. С 2017-го года Биг-Бен лишен возможности звонить: с колокола сняли язык. Год назад премьер Британии Борис Джонсон понадеялся, что 31 января 2020 года знаменитые часы будут отсчитывать последние мгновения перед "брекзитом", но специалисты подсчитали: для того чтобы установить язык на колокол, потребуется около 500 тысяч фунтов стерлингов. Джонсону пришлось удовлетвориться голограммой циферблата Бинг-Бена на Даунинг-стрит. Нынешняя инициатива, по данным The Daily Telegraph, исходит от нижней палаты британского парламента, желающего во что бы то ни стало завершить переходный период перед окончательным выходом Британии из состава Евросоюза таким символическим образом.