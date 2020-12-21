Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко предложил внести в процессуальные кодексы поправки, прописывающие правила проведения судебных заседаний во время чрезвычайных ситуаций. Например, пандемии.

Заявление прозвучало во время онлайн-встречи руководства ФПА с журналистами. Юрий Пилипенко подчеркнул, что даже в самые непростые времена правосудие не должно приостанавливаться. Во время пандемии в судах были введены серьезные ограничения, но правосудие продолжалось. Теперь надо проанализировать практику и сделать выводы, каких норм не хватает.

Например, по словам президента ФПА, нужно прописать правила проведения судебных заседаний вне стен суда, например в концертных залах или театрах. Во время пандемии, например, был случай, когда судебное заседание проводилось в библиотеке.

Если в былые годы в больших залах проводились показательные процессы, теперь повод вывести суд на сцену может быть совсем другой. Например, в большом зале легче обеспечить социальную дистанцию участникам процесса, при этом не нарушая принцип прозрачности правосудия. Ведь если процесс открытый, на судебное заседание вправе прийти любой гражданин и посидеть, послушать. В период же строгих ограничительных мер суды из санитарных соображений закрывали свои двери для тех, кто не является участником процесса. В концертом же зале желающим вполне может найтись безопасное место на галерке.

Необходимо прописать правила, как провести судебное заседание, например, в концертном зале

Еще одно предложение, которое обсуждается уже внутри адвокатского сообщества: повторно лишенным статуса адвокатам предлагается увеличить срок его восстановления до 5 лет. По словам Юрия Пилипенко, такая идея прозвучала при обсуждении поправок в Кодекс профессиональной этики адвоката.

Поправки в этический кодекс будут обсуждаться на Всероссийском съезде адвокатов, который планируется провести в будущем году. Напомним, что когда адвоката за какие-то дисциплинарные проступки лишают статуса, он через какое-то время получает право вновь попробовать сдать экзамены и вступить в адвокатскую корпорацию. Как подчеркнул Юрий Пилипенко, статус не восстанавливается автоматически. Например, то, что теперь уже знаменитые на всю страну Эльман Пашаев и Александр Добровинский лишены статуса, соответственно, на один год и два года, не означает, что им сразу же вернут корочки, как только истечет срок. Нет, у них просто появится право вновь подать документы в адвокатскую палату и на общих основаниях пройти испытания.

Но тот же Эльман Пашаев до того, как заработать громкую славу в деле актера Михаила Ефремова, уже несколько раз лишался статуса.

По словам президента ФПА, поведение адвокатов как в процессе по делу Михаила Ефремова, так и вне процесса превратило это дело в водевиль, за которым следила вся страна. При этом он подчеркнул, что адвокатура оперативно отреагировала, почувствовав, что эта история выходит за рамки допустимого. Дисциплинарные производства в отношении защитников были возбуждены именно по инициативе ФПА. Затем соответствующие представления также направил минюст.