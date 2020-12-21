В конце прошлой недели состоялись последние матчи российских команд в уходящем году. Финишировала эта часть сезона встречей "Тамбова" с "Уралом" (1:1) в рамках 19-го тура Премьер-лиги.

Как видно, сезон растянулся аж до середины декабря. Причина известна - из-за пандемии коронавируса почти во всех европейских первенствах весной была пауза, а во Франции, к примеру, и вовсе решили досрочно завершить чемпионат. В России была трехмесячная пауза, после чего сезон возобновился.

Первая часть новой кампании получилась провальной для наших клубов: одна победа в 18 матчах в еврокубках, досрочный вылет из Лиги чемпионов "Локомотива" с "Зенитом", последнее место ЦСКА в группе Лиги Европы. Добавим к этому поражения в квалификации Лиги Европы "Динамо" и "Ростова" от тбилисского "Локомотива" и израильского "Маккаби", и картина будет полной. Давненько российские команды не терпели такого фиаско. Лишь "Краснодар" остался в еврокубковой весне, пробившись в плей-офф Лиги Европы.

К слову, именно "Краснодар" первым из наших клубов выйдет из отпуска: уже 16 февраля ему предстоит первый матч 1/16 Лиги Европы дома против загребского "Динамо". Что касается остальных, то на 20 февраля запланированы первые игры 1/8 Кубка России, а 28 февраля возобновится Премьер-лига.

В интервью "РГ" своими впечатлениями от первой части сезона и перспективах российского футбола поделился бывший лидер сборной, "Спартака" и испанской "Сельты" Александр Мостовой.

Какие в целом ощущения от уходящего года? Именно с футбольной точки зрения.

Александр Мостовой: В нашем футболе беда. Нужно откровенно говорить, что мы провалились. Посмотрите, сколько команд было в еврокубках, и лишь одна смогла выйти в плей-офф. И то - Лиги Европы. А все остальные даже выиграть ни разу не смогли. Наверное, это худший год в истории российского футбола. Нам надо перестать искать отговорки и признаться: все плохо. Сборная тоже "отличилась". Череда матчей без побед, невыход из группы Лиги наций - не тот результат, на который мы рассчитывали. Нужно признавать свои ошибки и отталкиваться от этого.

Не удивило, что наши клубы проигрывают не только немецким и итальянским, но и австрийским, бельгийским, грузинским, израильским?

Александр Мостовой: Такой у нас уровень. Опять же: надо честно признаваться во всем, а не обижаться. А то у нас все обижаются. Что вот Тедеско устроил? Это что такое? За такие деньги его больше ни один клуб мира не возьмет, сколько он зарабатывает в "Спартаке". Ну не устраивает его здесь что-то, пускай возвращается в Германию. Я посмотрю, кто там его возьмет к себе. Вот что Тедеско хотел сказать своим заявлением, что он уходит в конце сезона? Зачем об этом сейчас говорить?

Он ведь объяснил: чтобы у клуба было время на поиски тренера.

Александр Мостовой: Кто сейчас будет искать? Все в отпуске, а в январе начнутся сборы. Вот зачем он остается? Представьте себе: весной "Спартак" возьмет и после паузы одержит четыре победы подряд. И что, клуб начнет уговаривать Тедеско остаться? Хотя в нашем футболе возможно все.

Александр Мостовой: Почти все вылетели из еврокубков, сборная не выиграла группу в Лиге наций. Надо честно признаться, что мы провалились

Не все ладно и у "Локомотива".

Александр Мостовой: Да, все очень плохо. Но пока тишина, потому что "Спартак" по масштабам в несколько раз превосходит "Локомотив". Но, думаю, там тоже возможны определенные изменения. Посмотрим.

Наверное, неслучайно, что именно "Краснодар" единственный из наших клубов остался в Европе? Мало скандалов, руководство доверяет тренеру.

Александр Мостовой: "Краснодар" - это явление Галицкого. Они немножко выбиваются из нашего футбола. Но самое главное: все проблемы у команды начались из-за травм. Вспомните, кто был в лазарете - Ари, Классон, Вильена, Кабелла. Стоило им вернуться, как все наладилось. Но мне в истории с "Краснодаром" одно непонятно: зачем было в свое время говорить, что они хотят 11 клубных воспитанников на поле, а затем покупать за немаленькие деньги иностранцев? Такая команда только одна есть в мире - "Атлетик" из Бильбао, где только свои играют. В наших реалиях, я думаю, только своими доморощенными футболистами добиться чего-то невозможно.

"Зенит" оторвался от конкурентов. Кто-нибудь сможет помешать ему в третий раз подряд стать чемпионом?

Александр Мостовой: Будет борьба. Вот, кстати, а почему "Зенит" оторвался? А потому что восстановились Малком, Азмун, Дриусси. Но в целом по составу и игре питерцы должны становиться чемпионами. Об этом мы говорили еще по ходу прошлого сезона.

Но при этом "Зенит" набрал лишь одно очко в групповом этапе Лиги чемпионов.

Александр Мостовой: Это все потому, что наш футбол переоценен. У нас искусственно созданные звезды. Ну не должен человек играть в чемпионате России и получать огромные деньги. Если он столько зарабатывает, то должен забивать по 30 мячей за сезон. Я раньше приводил пример: Давид Вилья выступал за "Валенсию" и получил в разы меньше. И он забивал по 35 мячей, а затем перешел в "Барселону", стал чемпионом мира, Европы. И таких футболистов из Европы я могу назвать с десяток. А у нас что? Обычный полузащитник в чемпионате России забивает 3-4 мяча и получает в несколько раз больше, чем в сильных первенствах. Это же неправильно. Я их ни в чем не виню, сам бы тоже не отказался от такого. Если бы они хотели прогрессировать, а не быть просто средними игроками, нужно уезжать в Европу. И не просто там числиться в команде, а доказывать. Как в свое время доказывали Шалимов, Кирьяков, Канчельскис, Колыванов, Карпин, Мостовой. Вот тогда у нас и будет развитие.